ある野犬の子犬の成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で801万回再生を突破し、「泣けてきました」「こんなに小さいのに…」「目つきが変わった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：殺処分に怯える『野犬の子犬』を保護→車内でもブルブル震えて…『お別れまでの記録』に涙】

殺処分に怯える野犬の子犬

YouTubeチャンネル「にゃんちゅうばぁCatTuber」の投稿主さんは、犬猫の預かり・保護・ＴＮＲなどのボランティア活動をされているそう。今回は、元野犬の『まめ太』くんの成長記録を紹介しました。レスキューされたまめ太くんは、殺処分予定の犬となっていたそうです。

投稿主さんが一時預かりとして名乗り出ましたが、最初のころのまめ太くんは不信感に満ちていたといいます。家に連れて帰る車の中でも、ブルブル震えながら上目遣いで様子を伺っていたそう。ご飯を食べるときもハウスの中に持って帰るほど、人間に強い恐怖心を抱いていたそうです。

先住犬や先住猫との出会い

しかし、まめ太くんは、少しずつ距離を縮めてくれるようになったといいます。最初に変化が見られたのは、ご飯のときでした。周囲を警戒しながら隠れるように食べていたまめ太くんですが、人間の手からも食べるようになったのです。

ケージの外に出る勇気がなかなか出なかったまめ太くん。背中を押してくれたのは、先住犬の『ジオ』ちゃんでした。ジオちゃんは保護犬との暮らしにも慣れており、まめ太くんと一緒に遊ぶようになったのです。また、猫たちとの出会いも、まめ太くんの世界を広げたといいます。

いよいよお別れのとき…

そして、いよいよ正式な飼い主さんに引き渡す日…。すっかり仲良しになったまめ太くんとジオちゃんは、普段通りじゃれあっていたとか。投稿主さんは、まめ太くんの幸せを願って、再び車の中にまめ太くんを入れたのでした。

後日、飼い主さんからまめ太くんの様子を撮影した映像が送られてきたそうです。映像の中には、テンションが上がって走り回るまめ太くんの姿が！！その姿からは、現在も幸せに暮らしていることが充分に伝わったといいます。

投稿主さんや先住犬・先住猫たちの優しさが、まめ太くんの第2の犬生を後押ししたのではないでしょうか。

この投稿には「保護してくれてありがとうございました」「優しさが伝わってきます」「幸せな人生をおくれますように」などの温かなコメントが寄せられています。

保護活動の様子はYouTubeチャンネル「にゃんちゅうばぁCatTuber」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にゃんちゅうばぁCatTuber」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。