300円とは思えない高機能っぷり！お値段以上の優秀食器

ダイソーでは毎日使いに便利な食器がプチプラで手に入ります。今回ご紹介するのは、ごはんにも麺にも使えて、用途を選ばず活躍してくれるステンレス茶碗。温かい料理は温かいまま、冷たい料理は冷たいまま、でも器は持ちやすくが叶う優秀食器です。さまざまな料理と相性が良く、軽量で丈夫な作りも魅力です。

商品情報

商品名：2重ステンレス茶碗（14.7cm）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：直径14.7cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549892360961

片手で扱いやすい！毎日使いしやすいサイズ感！ダイソーの『2重ステンレス茶碗』

湯気の立つごはんや熱々のスープは、なるべく熱いうちにおいしく食べたいもの。

でも、器を持ち上げた瞬間、熱さにびっくりして慌てて置き直す、そんな経験はありませんか？

料理は冷めてほしくないのに、器が熱くて持てない…そんな食卓のワンシーンで重宝するのが、『2重ステンレス茶碗』です。

この茶碗は外側が熱くなりにくく、料理の温度を保ちやすいのが特徴。

大きすぎず、小さすぎない絶妙なサイズで、日常使いしやすいアイテムです。

価格は220円（税込）。食器売り場で見つけて、自分用に購入したものの、使い勝手の良さから家族分も買い足したほどの優秀っぷり！さっそくご紹介します！

熱い料理も冷たい料理もOK！軽量＆丈夫で丼物にも◎

炊き立てのほかほかごはんをよそって、恐る恐る持ち上げてみましたが、まったく問題なし！

2重構造のおかげで、外側に熱が伝わりにくいから、熱々の料理を盛り付けても素手で余裕で持てます。

容量に余裕があるので、ごはん茶碗としてはもちろん、丼物や麺類にもぴったりです。

さらに嬉しいのは、冷たい料理とも相性が良いこと！冷麺や冷製スープを入れたときは、器の冷たさを感じにくく、結露しにくいのもポイント。

ステンレスの質感は韓国料理とも相性がよく、テーブルコーディネートがサマになります。

軽量で割れにくい素材なので、扱いに気を遣わずに済むのも嬉しいところ。

家ではもちろん、キャンプやバーベキューの取り皿としても気兼ねなくガンガン使えます。

今回は、ダイソーの『2重ステンレス茶碗（14.7cm）』をご紹介しました。

熱々でも持ちやすく、冷たい料理にも対応できる2重構造。220円という価格を考えると、使い道の幅広さはかなり優秀です。

低価格なので家族分そろえやすいのも魅力。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。