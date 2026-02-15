100均で買ったら料理がめっちゃ捗るようになった！時短＆手間も省ける調理グッズ

料理の仕上げで、ほんの少しだけ薬味を刻みたい…そんな場面で役立つダイソーのキッチングッズをご紹介します！下準備から仕上げまで、余計な工程を増やさずに済むのは、忙しい日ほどありがたいポイント。洗い物を増やさず、調理の流れも止めず手早く用意できるので、毎日の食事づくりが少しラクになります♪

商品情報

商品名：キッチンバサミ（5枚刃）

価格：￥330（税込）

カラー展開：黒、モカ

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480319209

ちょっとだけ欲しい…を一瞬で用意できる！ダイソーの『キッチンバサミ（5枚刃）』

料理の仕上げで、海苔や薬味のネギなどをトッピングしたい場面って結構ありますよね。

でも、わざわざ包丁とまな板を使ってカットするのは面倒だし、洗い物の手間が増えるのも嫌…。

そんなときに役立つのが、ダイソーの『キッチンバサミ（5枚刃）』。

刃は丈夫なステンレス鋼で、5枚が並んだ構造。調理の下準備や仕上げ用に1本あると便利なアイテムです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に並んでいました。

包丁いらずで時短！丈夫な5枚刃で刻む作業が一気に進む！

たとえば海苔を挟んでカットすると、一度の動きで細かく刻めます。

刻み海苔が欲しいとき、おにぎり用の海苔があればその場で用意できるのが便利！

5枚刃なので、カット回数が少なく済み、調理時間も短縮できます。

ポイントは、海苔を重ねず1枚ずつ切ること。

そうすると刃の間に詰まりにくく、テンポよく作業が進みます。

ちょい足し用のトッピングを、思い立ったタイミングで手早く用意できるから、「なくても困らないけれど、なんとなく物足りない…」というときに重宝しますよ！

ねぎも切ってみました。刃の間に挟まることがありますが、水でさっと流せばすぐ取るので問題なし。

包丁やまな板を使わない分、洗い物が増えにくいのも嬉しいポイント。

下準備から料理中のカットまで、必要なときにさっと使えて扱いやすい点も、手が伸びやすいところです。

今回は、ダイソーの『キッチンバサミ（5枚刃）』をご紹介しました。

刻む作業が時短できて、使ったあとのお手入れも簡単。毎日の調理の負担を少しだけ減らしてくれる頼もしい存在です。ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。