発売から30年間以上のベストセラー！ストック買いしたくなる100均の名脇役グルメ

ダイソーの食品コーナーで、広島の老舗・アサムラサキの「かき醤油」を発見！発売から30年以上愛され、モンドセレクション最高金賞も受賞している超実力派です。大きなボトルを買う前にお試ししたい方に最適な、使い切り小袋セット（10ml×3袋）の魅力と、絶品のアレンジを詳しくレポートします！

商品情報

商品名：アサムラサキ かき醤油

価格：￥108（税込）

内容量：10ml小袋×3袋入り

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901177031520

広島の旨味が凝縮！世界が認めた「かき醤油」がダイソーに登場

アサムラサキの「かき醤油」は、広島県産の牡蠣から抽出した旨味エキスに、かつお、昆布、しいたけなどの出汁を贅沢にブレンドした高級濃厚なつゆです。

醤油のキレに加え、砂糖やみりんの程よい甘みが絶妙なバランスで、ネットの口コミでも「一度使ったら普通の醤油に戻れない」「これ一本で味が決まる」と絶賛されるロングセラー商品です。

ダイソーで販売されているのは、10ml入りの小袋が3袋入ったセット。大きなボトルを使い切れるか不安な方や、キャンプや旅行に持ち運びたい方にとって、このサイズ展開はまさに神！

これまで気になっていたけれど試す機会がなかったという方にも、手軽に手に取れる嬉しいパッケージです。

まずは「たまごかけご飯」でその実力を体験して！

メーカーも推奨している最もおすすめの食べ方は、なんといっても「たまごかけご飯」です。

実際に試してみると、牡蠣の芳醇な香りと深いコクが卵のまろやかさと溶け合い、いつもの一杯が驚くほど贅沢な味わいに格上げされました。醤油以上のおいしさをプラスしてくれるその実力は、まさに「名脇役」そのものです。

小袋10ml入りなので、たまごかけご飯1杯分にしては多めな印象です。一気に使い切らず、味を見ながら調整して入れるのが、最後までおいしくいただくコツですよ。

かけるだけじゃない！希釈すれば煮物やお吸い物にも大活躍

この「かき醤油」は、かけ醤油としてだけではなく、調理のベースとしても非常に優秀です。お吸い物やうどんのつゆ、煮物などは、適量の水で薄めるだけでプロのような仕上がりに。出汁がしっかり効いているので、他の調味料をあれこれ足す必要がなく、手間も時間も節約できます。

少量サイズだからこそ、開けるたびに新鮮な風味を楽しめるのが最大のメリット。

鮮度が命の醤油において、使い切りタイプは美味しさを逃しません。ダイソーで見かけたら、ぜひストック買いをおすすめしたい逸品。忙しい朝も、これ一つで食卓に幸せな香りが広がります。

アサムラサキの「かき醤油」小袋セットは、30年以上愛される本物の味を手軽に楽しめる商品でした。まだ未体験の方は、ぜひダイソーの食品売り場でこの「魔法のひと滴」を探してみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。