バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「北海道のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「白い恋人」を抑えた1位は？
2月から3月にかけてのイベントシーズンを控え、心躍るような限定スイーツが店頭をにぎわせる季節になりました。数あるギフト候補の中でも、確かな品質とぜいたくな味わいで支持を集める人気のラインアップをまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地スイーツに関するアンケートを実施しました。その中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「北海道のご当地スイーツ」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「バレンタインにピッタリ。もらえたら嬉しい有名な菓子」（30代女性／宮城県）、「北海道産素材を生かした安定した品質と上品な味わいで、世代や好みを問わず安心して贈れるためです」（30代女性／愛知県）、「北海道と言えば白い恋人が定番だと思うし、何よりとても美味しいから」（20代女性／群馬県）といった声が集まりました。
回答者からは「口当たりが滑らかで美味しい」（40代女性／神奈川県）、「高級感があり、味も美味しいので貰った人に満足してもらえそうだから」（50代女性／埼玉県）、「『大人の特別感』と『北海道ブランド力』が一番きれいに伝わるから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地スイーツに関するアンケートを実施しました。その中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「北海道のご当地スイーツ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：白い恋人（ISHIYA）／54票北海道土産の代名詞ともいえる「白い恋人」が2位にランクイン。サクサクのラング・ド・シャでホワイトチョコレートをサンドした、シンプルながら飽きのこない味わいが魅力です。雪の結晶が描かれたパッケージは、冬の北海道の美しい情景を想起させ、バレンタインやホワイトデーの贈り物としても高い支持を得ています。
回答者からは「バレンタインにピッタリ。もらえたら嬉しい有名な菓子」（30代女性／宮城県）、「北海道産素材を生かした安定した品質と上品な味わいで、世代や好みを問わず安心して贈れるためです」（30代女性／愛知県）、「北海道と言えば白い恋人が定番だと思うし、何よりとても美味しいから」（20代女性／群馬県）といった声が集まりました。
1位：生チョコレート（ロイズ）／85票堂々の1位に輝いたのは、ロイズの「生チョコレート」でした。北海道産の生クリームをぜいたくに使用した滑らかな口どけは、まさに特別な日にふさわしい逸品。オーレやマイルドミルクなどフレーバーも豊富で、贈る相手の好みに合わせやすいのも人気の秘訣（ひけつ）です。広大な大地が育む乳製品の豊かさを感じられる、北海道を代表するチョコレートです。
回答者からは「口当たりが滑らかで美味しい」（40代女性／神奈川県）、「高級感があり、味も美味しいので貰った人に満足してもらえそうだから」（50代女性／埼玉県）、「『大人の特別感』と『北海道ブランド力』が一番きれいに伝わるから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)