「太もも最高」本田翼、黒タイツの美脚ショット公開 「美貌＆スタイルの良さに脱帽」「ただの美人」
俳優の本田翼さんは2月12日、自身のInstagramを更新。美脚が映える黒タイツ姿を披露しました。
【写真】本田翼の美脚ショット
この投稿にファンからは、「めちゃくちゃ可愛すぎる」「最強」「スタイル抜群」「翼さんの美貌＆スタイルの良さに脱帽」「ただの美人、、、」「地球上で一番美しい」「薄いデニールの太もも最高」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「めちゃくちゃ可愛すぎる」本田さんは「GAP. 柔らかい素材のスウェットは長いシーズン着られそうだし、ギンガムチェックのセットアップはシルエットがとっても綺麗」とつづり、10枚の写真を載せています。Gapのアイテムを使ったさまざまなコーデを披露。1、2枚目は黒タイツをはいた美脚が映える姿です。
「最＆高︎」本田さんは9日には「スウェットがすきです」とつづり、上下スウェット姿を披露。コメントでは「最＆高︎」「スウェットめっちゃかわいい〜」「さすが着こなし上手いなぁ〜」といった声が寄せられています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
