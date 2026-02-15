大相撲・立浪部屋のインスタグラムが１５日、新規投稿され、Ｍ−１連覇を果たした令和ロマンの高比良くるまが訪問。横綱豊昇龍に投げられるシーンを公開した。

「横綱豊昇龍が去年のＭ−１でご一緒させて頂いた令和ロマンのくるまさんが、稽古見学に来てくださいました。くるまさん、ありがとうございました」と紹介され、稽古場での集合写真に加え、くるまが豊昇龍に投げられる瞬間も激写して公開。まさかのシーンにファンも大興奮だ。

コメント欄には「豊昇龍関に投げられたい 優しく（笑）」「かわいがりだ！」「縁を大切にしているところがお二人とも素敵」「微笑ましすぎます」「最高♥横綱に投げられている」と日本だけでなく英語など多言語でも反応が書き込まれた。豊昇龍は昨年末、漫才日本一決定戦「Ｍ-１グランプリ２０２５」（ＡＢＣテレビ）に出演。出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターを、柔道女子五輪金メダリストの阿部詩、パラリンピック車椅子テニス金メダリストの小田凱人とともに務めた。

豊昇龍は、同番組で出場芸人の運命が変わることを聞き「間違えて何かやらないように」と気を引き締めていたが、終了後にはくるまらと記念撮影。交流を深めていた。