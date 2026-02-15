『新婚さん』“伝説の5組”のその後を紹介 禁断の連れ子同士婚→12歳娘の見解など
きょう15日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（後0：55〜1：55）は、放送開始55周年を記念した1時間スペシャルとなる。
【写真多数】『新婚さんいらっしゃい！』木村多江が登場 夫とのなれそめを明かす
番組MCの藤井隆と井上咲楽が、ゲストに木村多江を迎えて鎌倉の開運パワースポットをめぐる。さらに、番組史に残る伝説の新婚さんを5組紹介する。
１組目は2014年6月出場、大阪府大阪市に住む当時72歳と73歳の夫婦。伝説のハプニングは、冒頭のあいさつ直後に発生した。なんと夫の入れ歯が飛び落ちたのだった。これには当時のMC桂文枝＆山瀬まみも大爆笑。あれから12年、スタッフが自宅を訪ねると、ますます元気な2人の姿があった。放送後の反響もすごく、元タクシードライバーの夫は乗客からもたくさんの反応があったんという。
2組目は1980年6月出場、大阪府枚方市に住む当時26歳と27歳の夫婦。歯科大学で出会った歯医者カップルで、伝説となったのはそれから12年後。当時MCだった文枝が自宅を訪ねると、1男6女を授かり大家族になっていた。そして初出場から42年後、「もう一度会いたい夫婦」として5度目の番組出場を果たした際には、なんと7人中5人が両親と同じく歯のスペシャリストになって登場。それぞれ結婚出産し、17人もの大家族になっていた。さらにそこから2人増え、今年また2人増える予定で、合計21人になるという。孫も歯医者になりたいと宣言している安泰っぷりだった。
3組目は2015年3月出場、北海道日高郡に住む当時33歳と23歳の夫婦。実は妻の父と夫の母が再婚して出会ったという、番組史上初の連れ子同士カップル。伝説の出会いは、夫が20歳、妻が10歳のとき。少女漫画に憧れていた妻は、かっこいいお兄ちゃんとの禁断のストーリーを当時から妄想していたが、10年後、酔っ払った兄が「チューしていいか」と迫ってきたことで現実に…。あれから11年。スタッフが自宅を訪ねると、今なお「お兄ちゃん」と呼ぶ少女漫画な関係が健在。12歳の娘もなれそめを知っており、「兄妹でも好き同士だったらいい」という寛大な見解を示す。
4組目は2019年12月に悪魔の姿で出場した、東京都板橋区に住む当時100029歳と100025歳（?）の夫婦。出会いは互いに白塗り姿で参戦した「聖飢魔II」のライブ。「子どもが生まれても悪魔を一緒にやりてぇ」と語っていた2人とは、出演者3人がリモート中継でやり取りし、木村も「イェ〜イ！ヨロシク〜！」と悪魔にひょう変（？）する事態に。100003歳と100000歳になる地獄の皇太子を授かった2人は、彼らが大きくなったら家族でバンドをやりたいと息巻く。
ラストの5組目は2022年7月出場、藤井と井上がMCを務めてからの新婚さん。鎌倉市に住む当時25歳と32歳の夫婦で、スタジオ全体の度肝を抜く魔法の言葉「ぽよ語」を使い、番組公式TikTokで335万再生を記録した。MC2人が自宅を訪ねると、ぽよ家のウェルカムフードとして崎陽軒の「おうちでジャンボシウマイ mini」でおもてなし。MC藤井が新婚さんの自宅を訪ねるのは初めてのこと。ダイエットでキレイになった妻だったが、現在も不思議なぽよワールドがさく裂。就寝前の儀式、ぽよ電車ごっこにMC2人が再びア然となる。 さらに、ぽよ夫妻は間もなく結婚披露宴を行う予定で、MC2人にビデオメッセージを依頼する。
