豆腐に味をしっかり染みこませたいときの時短ワザ＆おすすめのボリューム豆腐おかず

簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）のレシピ連載第94回。今回は、安価でヘルシーなうえ、味にクセがなく、幅広い料理に使える豆腐がテーマ。湯豆腐、麻婆豆腐、肉豆腐、鍋料理や味噌汁の具材など、本当にさまざまな料理に使える万能食材ですよね。

ですが、 しっかり煮込んだはずなのに表面にしか味が染みこんでいなかったり、煮汁が水っぽくなってしまったり、満足のいく仕上がりにならないことも……。そこで、「どうすれば豆腐に味が染みこみやすくなるのか？」という疑問にこたえるべく、豆腐の味しみをよくするひと手間とともに、ちゃんちーさんおすすめのレシピを紹介します。

豆腐は便利食材だけど味が入りにくいのが悩み

スーパーに行くと、買う予定がなくてもとりあえず買ってしまう食材のひとつが豆腐。季節問わず購入でき、価格も手頃で、たんぱく質も摂れる頼れる食材ですが、いざ調理すると、「なんだか味がぼやける」「水っぽくなる」「味が表面にしかつかない」といった悩みが出てくることもあるのではないでしょうか。

豆腐は約9割が水分でできているため、調味料が入りにくい食材です。煮物や炒め物にしても、味が決まりにくいと感じるのはこのためなんです。また、豆腐と一口に言っても、売り場には木綿、絹ごし、充填など、いくつか種類があり、なんとなく使い分けている方も多いと思いますが、それぞれ食感や水分量などが少しずつ異なります。

木綿豆腐は、水分を抜いて固めているため、しっかりとした食感で崩れにくく、焼いたり炒めたりする料理に向いています。絹ごし豆腐は、水分が多く、なめらかな口当たりが特徴で、冷奴や汁物、あんかけなどやさしい仕上がりの料理に向いています。

また、充填豆腐は、パックの中でそのまま固めて作られ、空気に触れにくいため日持ちがよく、絹ごしに近いなめらかな食感があります。小分けタイプが多く、あと一品ほしいときにも使いやすい豆腐です。

私は、味をしっかり絡める料理やボリュームを出したい料理を作るときは木綿豆腐を選ぶことが多いのですが、料理によって豆腐の種類を変えるだけで仕上がりが少し変わってきます。

そんな豆腐ですが、調理前にひと手間かけるだけで、短時間でも味が入りやすくなる共通ワザがあります。それは、豆腐に「少量の砂糖をまぶして数分置くこと」。

砂糖をまぶして5〜10分ほど置いておくと、浸透圧の働きで豆腐の表面から余分な水分が出てきます。出てきた水分をキッチンペーパーで軽く拭き取れば、豆腐が調味料を吸いやすい状態になります。

ここで大切なのは、砂糖をまぶした後に水で洗わないこと！ 水で流してしまうと、せっかく抜けた水分が戻ってしまい、味が入りにくくなってしまいます。水分を拭き取ったら、そのまま調理に使うのがおすすめです（本連載で以前ご紹介したこんにゃくの味染みと同じ方法です）。

さらに、焼いてから味を絡める調理にすると、水分がほどよく飛び、弾力と香ばしさも加わって短時間でも満足感のある仕上がりになります。

今回ご紹介するメニューは、チキン南蛮ならぬ、豆腐南蛮。甘酸っぱいタレとタルタルソースをたっぷりからめていただきます。鶏肉じゃなくてもボリューム感があり、豆腐のふわふわ食感もたまりません！ 木綿豆腐を使用するので、形が保ちやすく、味の入り方の違いも分かりやすいと思います。

身近な食材でも、ほんの少しの工夫（下ごしらえ）や選び方で、いつもの料理がグッとおいしくなるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

味しみしみ！「豆腐南蛮」の作り方

〈材料〉2人分

・木綿豆腐 1丁

・砂糖 小さじ1（下ごしらえ用）

・片栗粉 適量

・油 適量

・ゆで卵 1個

（A）

・しょうゆ 大さじ2

・酢 大さじ2

・みりん 大さじ1

・砂糖 大さじ1

（B）

・マヨネーズ 大さじ2

・酢 小さじ1

・塩コショウ 少々

〈作り方〉

【下準備】ゆで卵を潰し、（B）の調味料を合わせてタルタルソースを作っておく。

【1】木綿豆腐は水気を軽く切って食べやすい大きさに切り、砂糖を全体にまぶして5〜10分置く。

【2】出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取り、片栗粉をまぶす。

【3】フライパンに油を入れて熱し、全体に焼き色がつくまで中火で焼く。

【4】（A）の調味料をフライパンに加え、全体に絡める。

【5】器に盛り、タルタルソースをかけたら完成。

豆腐は消化もよく、良質なたんぱく質を手軽に摂れる食材です。豆腐南蛮はやさしい味わいでごはんにもよく合い、冷めてもおいしいので、作り置きやお弁当のおかずにも向いています。

