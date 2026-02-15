女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日から新章「熊本編」に入る。主人公・松野トキの夫で英語教師のレフカダ・ヘブンは松江を離れ、熊本の第五高等中学校に赴任。新たな生活が始まる。ヘブン役を好演している英俳優トミー・バストウ（34）に撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

トミーは1991年、英国南東部のサリー州生まれ。2001年頃、父と鑑賞した黒澤明監督の映画に魅了され、08年、「ジョージアの日記/ゆーうつでキラキラな毎日」でメジャー映画に初出演し、英国で俳優活動をスタートした。15年、演劇学校「ドラマ・センター・ロンドン」で演技学士の学位を取得。この頃から独学で日本語の勉強を始めた。

24年、史上最多となるエミー賞18部門を制した米ドラマ「SHOGUN 将軍」で日本語が堪能なポルトガル人司祭マルティン・アルヴィト役を好演。「ばけばけ」ヘブン役には1767人が参加したオーディションから選ばれ、24年11月に発表された。

スタッフも目を通していない英文による八雲の手紙などを読み、24年9月から約1年かけて役にアプローチした。八雲は16歳の時、遊戯中の事故により左目を失明。ヘブン役を演じるにあたり、白濁したコンタクトレンズの着用、自前の口髭や猫背などもトミーが発案した。

第95回（2月13日）のラスト。1891年（明治24年）11月、ヘブンは1年2カ月暮らした松江を後にした。

松江中学校の教え子・錦織丈と正木清一もヘブンから学ぶため熊本へ。女中のクマ、同僚教師の作山（橋本淳）、同僚教師ロバート・ミラーの妻・ラン（蓮佛美沙子）ら新たな登場人物が新章を彩る。

丈役の杉田雷麟は23歳、正木役の日高由起刀は22歳、クマ役の夏目透羽は21歳。若手キャストの熱演により、トミーは「熊本編はエネルギーがアップします。ヘブンが一家の大黒柱になってプレッシャーも感じるので、トキと夫婦でチャレンジしないといけないことも出てきて、熊本編も本当に面白いと思います」とアピールした。

同局「土スタ」などの番組出演時と同じく、通訳を交えることもあるが、基本的に日本語で受け答え。

ここまでの劇中、「耳なし芳一」「鳥取の布団」「水飴を買う女」などの怪談が登場したが、「個人的に一番好きなものは？」と尋ねると、八雲の代表作「怪談」にも収録されている「雪女」と即答。「ばけばけ」のオーディションや収録とは関係なく、日本にホームステイしていた時期があり「日本語の勉強のために読む機会がありました。偶然ですね」。木こり・巳之吉と妻・お雪の物語。「長い間、一緒に生活している相手にも、分からない一面がある。怖いですね（笑）。そのテーマがとても興味深かったです」と明かした。

運命的な出合いはまだあった。

「ばけばけ」のオーディション後、東京・新大久保の日本語学校に通い、池袋に滞在。八雲が晩年は新大久保に住み、お墓は池袋に近い雑司ヶ谷にあることを知った。「運命を感じました」。墓参した時に蚊に刺されたものの「数日後、ハーンさんの本を読んでいたら、“僕が亡くなったら蚊になりたい。墓参りに来た友達を刺したい”と書いてあって、ゾッとしました。（トミーを刺した）その蚊はハーンさんかもしれません。（ヘブン役を演じる）許可をもらった気がしました。殺生はしていません（笑）」。生出演した「あさイチ」（1月9日）で語ったエピソードだが、八雲の短編エッセー集「虫の研究」（3編）の中の「蚊」に記されている。

クランクアップより前のインタビュー。史実としては八雲がセツさんを残して天に旅立つが、「そのシーンがあれば？」と水を向けると「これまでと変わらず、自分にとって何が真実なのかを考えて、ちゃんと真実味を持って演じたいですね。ヘブンとトキがこういう人生を歩んできたことを、説得力を持って描ければいいと思います」。ヘブンの最期を演じるとしても、自然体で臨む構えだった。

「約130年以上前に、日本にやってくるのは並大抵のことではなかったと思います。根拠のない自信があったのではないかと想像しますが、ハーンさんの冒険心、探究心には尊敬しかありません」

トミーもまた、「ばけばけ」のオーディションに参加したいと、自ら制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサーにメールを送った“冒険者”。「他の国や文化に飛び込もうという気持ちが大切。あとは多少、無知であること。日本語がこんなに難しいと最初から分かっていたら、たぶん日本には来なかったと思います（笑）」。放送は残り1カ月半。トミーの挑戦を最後まで見届けたい。