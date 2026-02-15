スナックミーの新作チョコマシュマロ♡パリもち食感に夢中
おやつ時間を格上げしてくれる、スナックミーの新作スイーツが登場。2026年2月10日（火）よりオンラインストアで発売された「パリもちチョコマシュマロ」は、食感のコントラストを極めた自信作です。パリッとしたチョコともっちりマシュマロの組み合わせが、ひと口で心をつかむ特別な味わいに仕上がっています。
黄金比が生むパリもち食感
「パリもちチョコマシュマロ」は、繊細にテンパリングされたチョコレートの軽やかな割れ感と、ふんわりもっちりとしたマシュマロの弾力が絶妙なバランス。
噛んだ瞬間にチョコが心地よく弾け、なめらかにほどける口どけへと変化します。中から広がるのは、バニラビーンズを使用した甘く上品な香り。
澄ましバターを加えた特製チョコのコクとほろ苦さが重なり、五感で楽しめるリッチな仕上がりです。
軽やかに引く、上品な甘さ
甘さの決め手は、きび糖と米飴。コクを感じさせながらも「すっと引く」後味を実現しています。ゼラチンで仕上げたマシュマロは軽やかで、次のひとつに自然と手が伸びる飽きのこない味わいに。
原材料は、きび糖、カカオマス、米飴、無塩バター、ゼラチン、バニラビーンズとシンプル。素材の良さを活かした丁寧なものづくりも、スナックミーならではの魅力です。
商品情報＆販売概要
パリもちチョコマシュマロ
価格：2,780円（税込／送料別）※snaq.me定期便会員は300円引き
販売期間：2026年2月10日（火）～2026年3月7日（土）
発送予定日：2026年3月9日（月）
※数に限りがございます。予定数量に達し次第、販売を終了する場合があります。
とっておきのおやつ時間に
自分へのご褒美にも、甘いもの好きな方へのギフトにもぴったりなチョコマシュマロ。パリッと弾けるチョコともっちり食感のハーモニーは、一度味わうと忘れられないおいしさです♡
期間限定の特別な一品を、ぜひスナックミーのオンラインストアでチェックしてみてください。