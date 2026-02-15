都心のインドアゴルフのあとに最適！老舗の看板メニューで疲れを癒そう

屋内練習を終えてから、新しいゴルフ用品を見に行った帰りなど、寒さの中で温まるにはピッタリなお店があります。

今回、ご紹介するのは原宿にある中国料理店です！

素材の味を活かした王道・中国料理

【東京・原宿】南国酒家 原宿本店

五目具だくさんあんかけやきそば1980円（サービス料別途）／南国酒家のマスターピースにして1番人気。宴会の締めからランチまで、さまざまなシチュエーションで愛されるひと品。餡のなかから、素材個々の味と食感をしっかりと感じられるのが特徴

原宿駅から表参道をすぐ、流行の最先端をゆく街に溶け込みながら、いかにも〝老舗〞らしい佇まいで客を迎えるのが１９６１年創業「南国酒家原宿本店」である。創業者・宮田慶三郎の「材料にこだわり、惜しまない」という哲学のもと、広東の技を礎に四季の食材をふんだんに使い、味の芯をぶらさず守ってきた。

店内は大小の個室や円卓を備え、宴席から家族の食事まで使い分けが利き、誰かを連れていきたくなる安心感がある。「五目具だくさんあんかけやきそば」は、海老、チャーシュー、帆立、白菜、椎茸など、さまざまな具材が織りなす味の層を楽しめる同店の看板メニュー。肉と魚介のうまみ、野菜の甘みが見事に調和し、口のなかで次々と移り変わる〝味の連鎖〞が食べる人を至福へと誘う。

そんなうまみたっぷりの餡に負けないのが、こだわりの自家製麺。蒸したのちに強火で焼くことで、表面はパリッと、芯はもちっと。噛むほどに小麦の甘みがひろがり、餡の存在感にまったく引けをとらない。

王道でありながら、仕込みと火入れが素材のうまみと食感を最大限に引き出した〝正攻法のご馳走〞は「飽き」という言葉とは無縁のひと皿だった。

所：東京都渋谷区神宮前6-35-3 コープオリンピア内

営：［ 月～金］11:30～15:30／17:00～21:30

［土日祝］11:30～21:30（L.O.は公式HP 参照）

休：不定休

☎ 03-3400-0031

【今月のゴルフ好き店主】宮田 順次さん

南国酒家の5代目代表取締役社長。両親の影響で高校生からゴルフに親しむが、その当時はバスケットがメイン。大学入学後、本格的にゴルフに熱中するようになり、今は週1回のペースでラウンドを楽しむ。飛距離が落ちてきたのが目下の悩み

いかがでしたか？ 原宿へ赴いた際は、ぜひ足を運んでみてください。

構成＝石川大祐

写真＝小林 司