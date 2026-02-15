高橋由美子、手編みのニットカーディガン披露し“プロ級”の腕前にファン絶賛「めちゃくちゃ大作」「え？これ編んだの???」「クオリティ高すぎ」
俳優の高橋由美子（52）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。「趣味の編み物」で作ったニットカーディガンを披露した。
【写真】「めちゃくちゃ大作」手編みのニットカーディガン披露した高橋由美子
「この冬はたくさん完成させることができました」と充実感をにじませた高橋は、「大物だったけど1か月くらいで仕上がるようになりました」と手編みのニットカーディガンを披露。
グレー基調にブルーが映えるロング丈のカーディガンで、着用した高橋は足まですっぽりと包まれており、温かそうな仕上がりとなっている。
コメント欄には、「めちゃくちゃ大作 すごすぎます」「すごい！似合っていて可愛いです」「え？え？え？これ編んだの???めちゃくちゃすごい!!!ほんとにすごい!!」「クオリティ高すぎます〜」「すてきなロングカーディガン」など、高橋の編み物の腕前を絶賛する声が多く寄せられている。
