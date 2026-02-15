人気レースクイーンの霧島聖子（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。バレンタイン・コスチューム姿を披露した。

「Happy Valentine」とつづり、ピンクのコスチューム姿でチョコレートケーキを掲げている写真をアップ。ハッシュタグで「バレンタインデー」「Malymoon」「cosplay」「bunny」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「とっても可愛すぎる聖子ちゃん」「聖子さん、バレンタインコスチューム、似合っていて、可愛い」「めちゃくちゃかわいい」「素晴らしい〜」「たまりませんねっ」「素敵」「聖子ちゃん可愛すぎ」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に出演している。

2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。