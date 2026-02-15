【今夜スタート】織田裕二主演『北方謙三 水滸伝』主題歌MISIA「夜を渡る鳥」コラボMV解禁
北方謙三の大河小説『水滸伝』を俳優の織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也らオールスターキャストで映像化した 連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』が、本日（2月15日）午後10時から放送・配信スタートを迎える。これに先駆けて、ドラマの世界観を凝縮したMISIAによる主題歌「夜を渡る鳥」（デジタル配信中）のミュージックビデオが解禁となった。
【動画】連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』主題歌コラボMV
本作は、腐敗した権力に抗う者たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描き出す叛逆の群像劇。主人公・宋江（そうこう）役を織田が務めるほか、晁蓋（ちょうがい）役の反町、林冲（りんちゅう）役の亀梨、楊志役の満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市ら豪華キャストが集結している。
主題歌「夜を渡る鳥」を担当するのは、日本を代表するアーティストMISIA。若松節朗監督とのタッグは、2000年に社会現象を巻き起こしたドラマ『やまとなでしこ』以来、26年ぶりとなる。
若松監督は「理不尽な時代に抗い、叛逆の闘いに身を投じる者たちの物語だからこそ、エンディングでは彼らを大きな愛で包み込む楽曲が必要だった」と語り、その想いに応える形でMISIAが参加。作詞を及川眠子、作曲を加藤登紀子、編曲を鷺巣詩郎が手がける強力な布陣によって、物語の“魂”となる主題歌が完成した。
解禁されたコラボMVは、「替天行道」と記された旗を象徴的に掲げる宋江（織田）をはじめ、“叛逆の英雄”晁蓋（反町）、梁山泊随一の武人・林冲（亀梨）、義を重んじる楊志（満島）、慈愛に満ちた済仁美（波瑠）、最大の敵・李富（玉山）、謎を秘めた馬桂（松雪）、孤高の師・王進（佐藤）ら主要キャラクターが次々と登場。
梁山泊に集う仲間たち、彼らを支える者たち、彼らの志を潰そうと立ちはだかる者たちなど、物語を彩る多数のキャラクターが一挙に集結する特別な映像となっている。さまざまな立場の正義と秩序が交錯する乱世の只中で苦悩や孤独を抱えた者たちが立ち上がり、夜明けへと歩み出す者たちの姿にMISIAの力強くも伸びやかな歌声が重なり、若松監督が描き上げたドラマ世界を、より深く、鮮烈に浮かび上がらせる。
本作は、日本全国17都府県、50ヶ所以上のロケ地で撮影を敢行。総移動距離は約2万5000キロと、地球半周分に及ぶスケールで制作された。8ヶ月にわたる撮影を通じて、壮大な自然やリアリティあふれる戦闘シーン、重厚な人間ドラマが構築されている。
映像、音楽、そして物語がひとつに結びつき、叛逆者たちの伝説が幕を開ける本作。MISIAの歌声と若松監督の映像が融合したコラボMVは、これから始まる壮大な物語への期待を一層高める内容となっている。
