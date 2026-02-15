出版社勤務を経て2000年に作家デビュー。『ほかならぬ人へ』で直木賞を受賞し、父の白石一郎と初の親子二代での直木賞受賞となった白石一文さん。作家として活躍を続け、67歳の今人生の終盤に差し掛かり、これまでの人生で〈やってこなかったこと〉への後悔に襲われてしまうと語ります。そんな心境を描いた小説『睡蓮』は、ある28年連れ添った夫婦の物語だそうで――。（構成：野本由起 撮影：新潮社写真部）

人生の終盤に差し掛かり

還暦を迎えた頃から、「え、もうこんな歳だっけ」と自分の年齢に驚くことが増えました。気づけば67歳、父で作家の白石一郎が亡くなった72歳まで、残すところ5年です。にもかかわらず、人生を振り返ってみると何も達成していない。「67年も生きてきたのに、こんなものか」と虚しくなります。

若い頃は「小説家になりたい」と熱望し、努力をしてきました。そして、なりたかった職業に就き、直木賞を受賞、今もこうして続けられている。

でも歩んできた道のりを思い返したとき、これまでの選択は本当に正しかったのだろうかと。作家として一人前になるために、多くの犠牲を払ってきました。当時はそれでよかったはずなのに、ふと顔を上げれば、周りのみんながとても楽しそうにみえる。

これまでの人生で〈やってこなかったこと〉が突然光を帯び、後悔に襲われてしまうのです。人生の終盤に差し掛かり、納得がいかないのは僕だけではないでしょう。これから僕は何を支えに生きればいいのか。同世代の登場人物を通して、今の心境を描いたのがこの小説です。

エリートサラリーマンの鬼間（きま）貴之は、保育園で出会った智子（さとこ）を4歳の頃から愛し続け、大学卒業後、就職3年目で結婚。その後も彼女を生きる目的として人生を歩んできました。

ですが、夫婦になって28年が経つとき、智子は突然彼のもとを去り、数年も経たずに貴之は死亡。それから17年後、亡き貴之を軸にして、智子と現在の夫、貴之の妹である櫻子たちの人間模様が動き出します。



きっかけはモネの「睡蓮」

智子が家を出たのは、美術館でモネの「睡蓮」を観たことがきっかけでした。絵画の中で咲く蓮の花ひとつひとつに、智子は人生の可能性を感じます。ですが、自分はそれを眺めることしかできない。貴之に制約されながら生きてきた、その事実に憤りを感じ、「私の人生を夫から取り戻さねば」と離婚を切り出すのです。

智子は貴之に愛され、守られていた。周りからは幸せそうにみえる生活も、本人にとっては、幸せではなかったということ。傷ついてもいいから、自分の足で立って歩いてみたかった。でも貴之は、そんな智子の想いに最後まで気づけなかったのです。

こうした男女の違いが、貴之と智子の別れにつながったのでしょう。貴之は人生を捧げて智子を愛したけれど、彼女を守るばかりで何もさせなかった。そのため、智子は変わらぬ日常に飽き、貴之から離れていったのです。

女性にとっては男の純情なんてハンカチと同じで、汗を拭いたら捨てるだけだと思います。男も女もろくでもないなと感じるけれど、こうした虚々実々が面白くもあって。

一方、貴之の妹である櫻子は、優秀な兄を深く愛してきました。ふたりが夫婦になれば丸く収まりそうですが、兄妹ですからそうもいかない。

櫻子としては、兄を捨てた智子に内心思うところはあれど、表面上はうまくやっています。ですが、櫻子は貴之の死についてある秘密を抱えている。最後の最後に、その真相を智子に明かしました。

人生の杖を探して

この小説を書き、あらためて感じたのは、夫にとって妻は人生を支える杖だということ。夫婦は、「今日も明日もこの人といる」と相手を選び続けることで、はじめて関係を維持できます。そして同じものを食べ、同じ布団で眠り、あらゆる記憶を共有していく。

こういった相手は、生きるよすがです。僕も、15歳年下のカミさんにすがって生きていこうと思いました。（笑）

ただ、これはあくまでも男性側の意見です。「生まれ変わっても今の夫／妻と結婚しますか」と聞かれた場合、多くの男性は「する」と答えますが、女性は「しない」と答える人がほとんどだそう。つくづく男と女は、すれ違うものですね。

『婦人公論』世代には、夫を亡くした《おひとり様》も多いでしょう。わが子を頼りたくなりますが、最もあてにしてはなりません。親に対し、「できることなら迷惑かけずに死んでくれ」と思うのが子どもですから。孫を糧に生きるのもいいですが、今は少子化で、それもなかなか難しい。

ですから、老後の支えになるのは友達だと思うんですよ。夫を亡くした女性同士で集まるのは、楽しそうだなと。みなさんがそれぞれの杖を見つけて、自由な価値観でこれからの人生を歩むことを願っています。