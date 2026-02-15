◇NBAオールスターウィークエンド（米国ロサンゼルス・インテュイット・ドーム）

NBAは14日（日本時間15日）に「オールスターサタデーナイト」がカリフォルニア州ロサンゼルスのインテュイット・ドームで行われた。3Pコンテストでは今季全休のデイミアン・リラード（ブレイザーズ）が3度目の優勝を果たした。

リーグ屈指のシューターが集結した3ポイントコンテスト。1回戦はトップバッターだったルーキーがいきなり魅せた。コン・カニップル（ホーネッツ）が右ウイングから5本全て決めるなど27点をマーク。その後、歴代王者たちが意地を見せた。デビン・ブッカー（サンズ）が30点でトップに躍り出た。最終出場者には今季アキレス腱断裂の影響で全休のリラードがサプライズ復帰。27点を記録して決勝進出を決めた。

決勝戦のトップバッターもカニップル。1回戦ほど得点が伸ばせず17点に終わった。2番手のリラードは10連続成功など29点をマークしてブッカーにプレッシャーをかけた。ブッカーは、いきなり9連続成功で勢いに乗った。勝負は最後のマネーラックに最後3球を残して27点に。しかし最後3球で全て失敗に終わってわずか2点差で王者を逃した。

リラードが23年、24年に続き、3度目の3Pコンテスト優勝となった。過去3度の優勝はラリー・バード、クレイグ・ホッジズに過去最多タイに並んだ。リラードは「リーグが許可してくれて競技に出場することができた。ファンのみんなの前に立てる経験に感謝します。とにかく本能を信じてリリースできた」と感謝した。

9連続成功から始まったブッカーの決勝戦については「調子落とせと思っていた」と苦笑いしながら心境を吐露した。「ファンのため、スターのためにあるオールスターウィークエンド。楽しかったし、やってよかった」とファンにメッセージを残した。