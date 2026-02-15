◇第6回“ふたりはプリンセス”Max Heartトーナメント決勝無制限1本 瑞希、●高見汐珠（14分25秒 片エビ固め）上福ゆき、上原わかな○ ※スシ・トルネード。Ober Eatsが初優勝（2026年2月14日 東京・後楽園ホール）

東京女子プロレスは14日、東京・後楽園ホールで「第6回“ふたりはプリンセス”Max Heartトーナメント」を開催した。決勝はプリンセスタッグ王者組のOber Eats（上福ゆき＆上原わかな）が瑞希＆高見汐珠に勝利し初優勝。史上初の現タッグ王者制覇を果たした。

Ober Eatsは2回戦で荒井優希＆芦田美歩、準決勝でマックス・ジ・インペイラー＆原宿ぽむを下し決勝進出。かたや、瑞希組はキラ・サマー＆七瀬千花、2回戦で愛野ユキ＆風城ハル、準決勝では2024年覇者のでいじーもんきー（鈴芽＆遠藤有栖）から殊勲の星を挙げ、決勝にコマを進めた。

開始間もなく、瑞希が場外の上福めがけてダイブ。リングに戻ると、上福組は2人がかりで高見を絞り上げた。高見、瑞希が立て続けに上原にドロップキック。瑞希が上原にダイビング・クロスボディ敢行。上福が瑞希に雪崩式ブレーンバスターを見舞えば、高見がドロップキックから振り子式ドロップキック。上福が高見に逆襲のドロップキックを放てば、上原は側転式エルボーからドロップキック。上原のバナナ・ピローを抜け出した高見はジャックナイフ、コアラクラッチもカット。上福が瑞希に逆フェイマサー、瑞希が上原に投げ捨てキューティースペシャル、上原は瑞希にドロップキックを叩き込んだ。瑞希組は上福に合体式ドロップキックも、上福が瑞希を卍固め、上原が高見をバナナ・ピローで締め上げた。高見が上原に反転式ミサイルキック、コアラクラッチ。これを切り返した上原は高見にブレーンバスター、スシ・トルネードで3カウントを奪った。

上福は「私たちがベルトを持ったままトーナメントに出て、周りからは“まだOber Eatsがベルトを持つの早いんじゃない”とか“わかながベルトとか、ちょっとまだ身の丈に合ってないんじゃない？”って言った奴はどこのどいつだ！ 私だよ！ ずっとこの防衛ロードも、今日もわかなが最後キッチリ締めてくれたのに。心のどっかで叱咤激励やりすぎた。マジ、ごめんな！」とマイク。上原は「ベルト挑戦したいっていうのも、たぶん最初は乗り気じゃなかったと思うし。こうやって今、ベルトとトロフィーも出てるんですけど、ここまで一緒に戦ってくださって、本当にありがとうございます！」と先輩に感謝の弁。続けて上福は「3月29日、両国国技館。タイトルマッチが決まったっぽいよな？ 相手なんか誰でもいいよね？ 私的には、私たちよりもまずフォロワーとか多くてバズってて、ラグジュアリーでかっこよくってセクシーで。全部上回ってる人にどうせなら挑戦してほしいよね！」と次期挑戦者に関して要望した。

バックステージで上原は「このベルト一緒に獲ったのも上福さんと初めてだったし、トロフィーも上福さんと初めてで、もう本当にうれしいです」と歓喜。上福は「汐珠ちゃんはこんなこと言いたくないけど、ガキとか言ってるけど、メキメキと成長していって。5年後、10年後どんな人になるんだろう？って。すごく年は下だけど、人として憧れる部分がある。瑞希さんに関しては、試合する度に試合への向き合い方とか、やっぱりこの人は私の先輩なんだなって毎回感じさせられます」と試合を振り返った。そして「勝っちゃったから、タイトルマッチはこっちがやらなきゃいけない。私はなるべく責任とかを負いたくない。タイトルマッチが結構イヤだけど、東京女子を盛り上げたい気持ちはめっちゃあるから。イケてれば何でもいいよ。何人だろうが、身長何センチだろうがどうでもいい。ブルベでもイエベでも何でもいい。そんなスタイリッシュで素敵でイケてて、クールな女2人待ってます」とコメントした。