「広島春季キャンプ」（１４日、沖縄）

広島は１４日、１軍の沖縄キャンプをスタートさせた。沖縄県沖縄市のコザしんきんスタジアムで２５日まで行われ、対外試合も６試合が予定されている。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

−沖縄キャンプがスタートした。

「暖かいね」

−実戦が多くなってくる。改めて選手に求めるものは。

「結果と姿勢、全てかな。全ての面を見ていきたい」

−秋山や菊池らベテラン野手も１５日の今年初対外試合に出場予定か。

「出るよ。今までならそんなに早い段階では出ていなかったと思うけど。そこもいつも言っているけど『何も決まってない』から。試合に出ないと、こちら（首脳陣）が判断する材料が出てこないのでね。だから普通に出てもらう。材料がそろってこないから」

−新人の平川や勝田の１５日の出場は。

「スタメンで行ってもらう」

−小園が日本代表活動で抜けた遊撃のポジション起用については。

「（勝田）成が普通に守れるから。動きを見てもうまい。経験してもらうという意味では西川もいる」