¡Ú16Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÂç½êÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¡¢¥È¥¤È¥Õ¥ß¤Ï¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤º
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè96²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢¾¾¹¾¤«¤é¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¿¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡¢±Ê¸«¡ÊÂçÀ¾¿®Ëþ¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Î¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¾¾Ìî²È¤ÏÂç½êÂÓ¤Ë¡£½¼¼Â¤·¤¿¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥È¥¤È¥Õ¥ß¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£