¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡ËÌµþ¶ä¤Î£Ì£È£¶°Ì¤ÇËÜ²»¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÃÙ¤ì¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ù¤¤¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê£Ì£È¡¢£±£´Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢Á°²óËÌµþÂç²ñ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£Î£È¡Ë¤Ç¶â¡¢£Ì£È¶ä¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤¬£±²óÌÜ£±£³£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²²óÌÜ£±£³£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹ç·×£²£¸£´¡¦£µÅÀ¤Ç£¶°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï£Î£È¤¬£¸°Ì¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¶¯¤¤¿Í¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡£²þ¤á¤ÆÌÌÇò¤¤¶¥µ»¤À¤Ê¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇËÍ¤¬É½¾´Âæ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÃÙ¤ì¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡£±£¶Æü¡ÊÆ±£±£·Æü¡Ë¤Î¿·¼ïÌÜ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡×¤Ç¾®ÎÓ¤È½Ð¾ìÍ½Äê¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬¡¢£±ËÜÌÜ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î£²ËÜÌÜ¤Ç¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¡£¾®ÎÓ¤ÏÆó³¬Æ²¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¶â¤ò¼è¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·¼ïÌÜ¤Ç¤ÎÀã¿«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤È¡Ê£²ËÜÌÜ¤Ç¡Ë¤¤¤¤¤Î¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£