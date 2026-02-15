脳内検索が爆速になる新習慣！ ワーキングメモリを鍛える「記憶のタグ付け」とは【脱・疲労回復「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣】

ワーキングメモリ強化の第一歩は「記憶のタグ付け」

タグで記憶を取り出しやすくする

脳には、膨大な量の長期記憶が蓄えられています。人は年齢を重ね、経験を積み、記憶がどんどん増えていくため、必要な情報を瞬時に引き出すことが難しくなってきます。まるで、ファイルが増えすぎたパソコンの中から、特定の資料を探し出すようなものです。

そこで役立つのが、記憶に「タグ」を付けるという考え方です。タグとは、情報を整理し、あとから検索しやすくするための目印です。スマートフォンで撮った写真を「旅行」「家族」「食事」などのフォルダに分けて保存すると見つけやすくなるのと同じで、記憶にも分類のラベルを付けておくと、思い出したい情報を効率的に呼び出すことができます。

記憶力の良い人が実践するタグ付けのコツは「１つの記憶を複数の視点で整理する」ことです。例えば、大好きなA君と「国宝」という映画を見に行った際には、単に「国宝」だけではなく、「映画」「A君」「歌舞伎」「大ヒット映画」「超満員」などインスタグラムのハッシュタグ（＃）のように、記憶する際に関連するタグを脳内で付けることを習慣化すると記憶を想起するスピードが上がります。

さらに、数年後に偶然に誰かが「歌舞伎」の話題をした際には、映画「国宝」を見たエピソードがスムーズに想起され、話が自然に拡がることでしょう。

これは、ワーキングメモリの働きにとっても大きな利点です。ワーキングメモリは「必要な記憶をその場で取り出して使う」ための中継地点ですが、情報が整理されていないと、目的の記憶を探すのに大きな負荷がかかります。場合によっては、取り出すことができないかもしれません。タグが付いていれば、ワーキングメモリは最短経路で必要な情報を呼び出すことができるのです。

トップダウン処理で求められるのは、過去の知識や経験をすぐに使える状態にしておくことです。その準備としてのタグ付けは、単なる整理ではなく、「脳の検索エンジンを育てる作業」といえます。記憶にアクセスする「入口」をたくさん用意することこそが、脳を疲れさせずに使いこなすための第一歩なのです。

最強のタグは「感情」

タグは数がたくさんあるともちろんいいのですが、質にもこだわってみましょう。質を一気に高めるのが「感情タグ」です。タグ付けには「５W１H」〈いつ・どこで・誰が・何を・どのように〉の活用が有効ですが、それだけでなく〈そのときにどう感じたか〉を添える。これだけで、記憶の「引っかかり」を飛躍的に高めることができます。

人の脳は、感情を伴う情報を「重要」だと判断しやすく、長期記憶として定着・想起されやすい性質があります。１度しか会ったことのない人のことも、一目惚れした相手であれば、そう簡単に忘れることはできないでしょう。この性質を利用するのです。

映画「国宝」のタグに〈すごい！〉〈綺麗！〉〈泣ける！〉という感情タグを追加するようなイメージです。すごい・嬉しかった・悔しかった・怖かった・誇らしかった――こうした感情や感動のラベルには、最短で記憶を呼び戻す強い力を持っているのです。

【出典】『脱・疲労回復 「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣』著：梶本修身