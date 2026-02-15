◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１４日＝富張萌黄】男子５００メートルが行われ、２大会連続出場の森重航（オカモトグループ）は、３４秒６２で１０位に終わり、２２年北京五輪に続く２大会連続のメダルには届かなかった。レースの感想を問われると「うーん、うん、まぁ」となかなか言葉が出てこず、涙を浮かべながら「４年間、積み上げててきたものというのが、ちょっと出し切れなかったという思いでいます」と言葉を絞り出した。

２４位に終わった１０００メートルから３日。本命種目の５００メートルに臨んだ。最終１５組で登場し注目を集めた。スタートは全体１１番の９秒６５とやや出遅れ。カーブ後の加速が持ち味だが、思っているスピードが出なかった。タイム、順位を確認すると「持っているものは出せたつもり。なんでだろう」とぼう然とした。

２大会連続メダルを目指し、２４年にはチームを作った。練習メニューは全て自分で考案。できることは全てやってきた。納得した滑りをしたいと話していただけに「もちろん納得はできていない。なぜこうなったのかというのは、まだ考えられない」と険しい表情だった。

前回大会で銅メダルを獲得してから、日本短距離を引っ張ってきた。エースとして活躍が期待されただけに１０位という結果に「Ｗ杯でも結果は出ていた。前回大会から修正した部分もあった。この大一番でできなかったというのは自分はすごく悔しい」と強化してきたことが発揮できずうつむいた。

この日メダリストとなった３人はいずれも五輪記録を更新。レース後は「また４年頑張って行ければ」と３０年冬季五輪出場を視野に入れる。「強い選手はどこでも強い。自分ももう１、２段階成長しないとかなわない。次に取り組むとしたらまた何かを変えていけたら」と悔し涙をぬぐい、必死に前を向いた。