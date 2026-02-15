ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が13日（日本時間14日）、ロサンゼルス郊外イングルウッドで行われたNBAオールスター・セレブリティゲームに参加した。

コートには立たず、コーチ役に徹した理由について、ベッツは「カリフォルニア・ポスト」に胸の内を明かしている。ベッツの競争心は比類がなく、しかも何をやっても一流のアスリートだ。MLB入りする前は、テネシー州ナッシュビルのジョン・オーバートン高校でバスケットボールのポイントガードとして活躍。シニア（最上級生）の年には、1試合平均14〜15得点、9アシスト、4リバウンドを記録している。セレブリティゲームに出場すれば、主役級の存在になっても不思議ではなかった。

それでもベッツは、あえてコートサイドにとどまった。「数日後には仕事（野球）があるからね。もし足首をひねったりでもしたら、問題が増えるだけだから」と理由を説明する。その代わり、ベッツはコーチとして声を張り上げ、選手たちを鼓舞。ボールムーブメントや守備の角度、フリースロー時のボックスアウトなどについて助言を送った。

試合後、ベッツはアリゾナ行きの準備のため、ナッシュビルの自宅に戻る予定だと明かし、NBAオールスター・ウイークエンド期間中の他のイベントには参加できないとした。ドジャースの野手陣は17日にキャンプ地へ合流する予定で、ベッツ自身はそれより早めに到着するつもりだという。「（3連覇で）歴史をつくるチャンスだね」。チームメートとの再会、そして歴史への挑戦を、ベッツは心待ちにしている。