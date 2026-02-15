ドラマ『北方謙三　水滸伝』×MISIA「夜を渡る鳥」コラボMV公開！圧巻の映像とMISIAの歌う主題歌が融合

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月15日22時からWOWOWにて放送、WOWOWオンデマンドとLeminoで配信がスタートする連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』と、MISIAが歌う本作の主題歌「夜を渡る鳥」のコラボMVが公開された。

■コラボMVの冒頭とラストには「替天行道」と記された旗が

『北方謙三 水滸伝』は、北方謙三の小説『水滸伝』が原作。シリーズ累計発行部数1,160万部を超える大河小説の金字塔が、ついに映像化される。

MISIAと本ドラマのメガホンを取った若松節朗監督のタッグは、2000年に社会現象を巻き起こした月9ドラマ『やまとなでしこ』以来、26年ぶり。

「理不尽な時代に抗い、叛逆の闘いに身を投じていく漢たちの物語だからこそ、エンディングでは、彼らを大きな愛で包み込む楽曲が必要だと思った」

そんな若松監督の想いにMISIAが応え、作詞・及川眠子、作曲・加藤登紀子、編曲・鷺巣詩郎という強力な布陣によって、主題歌「夜を渡る鳥」は完成した。

今回解禁されたコラボMVの冒頭とラストを飾るのは、「替天行道」と記された旗。

“天に代わって正義を行う”。それは、梁山泊という志の集団を率いる“光を灯すカリスマ”宋江（織田裕二）が掲げ、“叛逆の英雄”晁蓋（反町隆史）をはじめとする仲間たちの心を震わせ、梁山泊へと人々を導いた叛逆のスローガンだ。

映像には、頭領となる宋江、晁蓋の他、梁山泊随一の武人・林冲（亀梨和也）、誇り高き血を引く義の武人・楊志（満島真之介）、慈愛と希望の母・済仁美（波瑠）、梁山泊最大の敵・李富（玉山鉄二）、乱世に翻弄されるスパイ・馬桂（松雪泰子）、武を極めし孤高の師・王進（佐藤浩市）ら、それぞれが信念を胸に秘めた印象的なカットで次々と映し出されていく。

さらに、梁山泊に集う仲間たち、彼らを支える者、取り巻く者、そして彼らの志を潰そうと立ちはだかる者たちなど、物語を彩る多数のキャラクターが一挙に集結。

様々な立場の正義と秩序が交錯する乱世の只中で苦悩や孤独を抱えた者たちが立ち上がり、夜明けへと歩み出す姿にMISIAの力強くも伸びやかな歌声が重なり、若松監督が描き上げたドラマ世界を、より深く、鮮烈に浮かび上がらせる。

本各地17都府県、50ヵ所以上、総移動距離およそ2万5,000キロ。地球半周分にも及ぶロケーションで、8ヵ月にわたって撮影された圧巻の映像。渾身のアクション、張り詰めた人間関係、そして、時代を生き抜こうとする者たちの葛藤と希望。そんな映像が満載に詰まったコラボムービーをお見逃しなく。

なお、主題歌「夜を渡る鳥」は2月15日にデジタル配信がスタートする。

■番組情報

連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』

2月15日（日）スタート

毎週日曜22:00 ※全7話

放送：WOWOW

配信：WOWOWオンデマンド、Lemino

出演：織田裕二／亀梨和也、満島真之介、波瑠・松雪泰子（特別出演）、佐藤浩市（友情出演）・玉山鉄二／反町隆史

原作：北方謙三『水滸伝』（全十九巻／集英社文庫刊）

監督：若松節朗、村谷嘉則、佐藤さやか

脚本：藤沢文翁

音楽：村中俊之

主題歌：「夜を渡る鳥」MISIA（ソニー・ミュージックレーベルズ）

(C)北方謙三／集英社 (C)2026 WOWOW／NTTドコモ

■リリース情報

2026.02.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夜を渡る鳥」

■関連リンク

連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』番組サイト

https://suikoden-drama.com

MISIA OFFICIAL SITE

https://www.misia.jp/