信用残ランキング【買い残減少】 ＳＢ、ラインヤフー、日産自
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※2月6日信用買い残の1月30日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9434> ＳＢ -6,492 52,793 54.42
２．<4689> ラインヤフー -5,781 22,735 34.71
３．<7201> 日産自 -4,814 27,651 5.74
４．<8303> ＳＢＩ新生銀 -3,789 10,392 1423.64
５．<5401> 日本製鉄 -3,353 24,541 7.21
６．<7211> 三菱自 -2,910 3,824 1.51
７．<5202> 板硝子 -2,466 14,918 34.88
８．<7267> ホンダ -2,375 4,990 4.33
９．<2432> ディーエヌエ -1,947 4,912 21.44
10．<285A> キオクシア -1,841 8,580 6.84
11．<8316> 三井住友ＦＧ -1,804 11,674 8.75
12．<3382> セブン＆アイ -1,436 2,819 3.71
13．<2502> アサヒ -1,233 3,401 19.52
14．<6762> ＴＤＫ -1,205 6,248 17.10
15．<8113> ユニチャーム -1,141 3,353 9.65
16．<2802> 味の素 -1,134 1,807 4.38
17．<7013> ＩＨＩ -1,092 9,800 3.37
18．<7751> キヤノン -1,073 2,294 13.81
19．<2914> ＪＴ -963 1,769 4.47
20．<9843> ニトリＨＤ -938 2,167 3.48
21．<7203> トヨタ -924 7,521 2.39
22．<7238> ブレーキ -894 3,108 6.49
23．<9882> イエロハット -867 112 16.29
24．<9107> 川崎汽 -833 2,758 2.41
25．<5711> 三菱マ -788 1,459 3.79
26．<8766> 東京海上 -786 2,745 14.63
27．<8410> セブン銀 -768 8,261 1.97
28．<7453> 良品計画 -765 2,118 3.52
29．<9506> 東北電 -752 3,065 16.61
30．<4755> 楽天グループ -744 13,265 9.02
31．<9202> ＡＮＡＨＤ -719 776 2.35
32．<8304> あおぞら銀 -713 1,543 36.23
33．<6503> 三菱電 -712 2,919 10.13
34．<6506> 安川電 -709 2,691 7.49
35．<1928> 積水ハウス -695 1,057 7.76
36．<5803> フジクラ -680 2,791 3.26
37．<8267> イオン -672 3,504 1.36
38．<7532> パンパシＨＤ -670 4,314 4.15
39．<6966> 三井ハイテク -650 2,845 26.20
40．<7012> 川重 -647 3,170 6.41
41．<6954> ファナック -644 3,139 6.33
42．<9104> 商船三井 -639 2,764 5.79
43．<3861> 王子ＨＤ -621 2,327 9.56
44．<6752> パナＨＤ -620 1,345 1.08
45．<3656> ＫＬａｂ -613 20,482 3.62
46．<4506> 住友ファーマ -612 9,306 44.31
47．<6594> ニデック -594 10,411 15.97
48．<5726> 大阪チタ -564 1,746 1.14
49．<9502> 中部電 -563 1,027 8.11
50．<2146> ＵＴ -548 4,301 4.40
株探ニュース