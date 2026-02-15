　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※2月6日信用買い残の1月30日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-6,492　　 52,793　　 54.42
２．<4689> ラインヤフー　　　-5,781　　 22,735　　 34.71
３．<7201> 日産自 　　　 　　-4,814　　 27,651　　　5.74
４．<8303> ＳＢＩ新生銀　　　-3,789　　 10,392　 1423.64
５．<5401> 日本製鉄 　　 　　-3,353　　 24,541　　　7.21
６．<7211> 三菱自 　　　 　　-2,910　　　3,824　　　1.51
７．<5202> 板硝子 　　　 　　-2,466　　 14,918　　 34.88
８．<7267> ホンダ 　　　 　　-2,375　　　4,990　　　4.33
９．<2432> ディーエヌエ　　　-1,947　　　4,912　　 21.44
10．<285A> キオクシア 　 　　-1,841　　　8,580　　　6.84
11．<8316> 三井住友ＦＧ　　　-1,804　　 11,674　　　8.75
12．<3382> セブン＆アイ　　　-1,436　　　2,819　　　3.71
13．<2502> アサヒ 　　　 　　-1,233　　　3,401　　 19.52
14．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　-1,205　　　6,248　　 17.10
15．<8113> ユニチャーム　　　-1,141　　　3,353　　　9.65
16．<2802> 味の素 　　　 　　-1,134　　　1,807　　　4.38
17．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　-1,092　　　9,800　　　3.37
18．<7751> キヤノン 　　 　　-1,073　　　2,294　　 13.81
19．<2914> ＪＴ 　　　　 　　　-963　　　1,769　　　4.47
20．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-938　　　2,167　　　3.48
21．<7203> トヨタ 　　　 　　　-924　　　7,521　　　2.39
22．<7238> ブレーキ 　　 　　　-894　　　3,108　　　6.49
23．<9882> イエロハット　　　　-867　　　　112　　 16.29
24．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-833　　　2,758　　　2.41
25．<5711> 三菱マ 　　　 　　　-788　　　1,459　　　3.79
26．<8766> 東京海上 　　 　　　-786　　　2,745　　 14.63
27．<8410> セブン銀 　　 　　　-768　　　8,261　　　1.97
28．<7453> 良品計画 　　 　　　-765　　　2,118　　　3.52
29．<9506> 東北電 　　　 　　　-752　　　3,065　　 16.61
30．<4755> 楽天グループ　　　　-744　　 13,265　　　9.02
31．<9202> ＡＮＡＨＤ 　 　　　-719　　　　776　　　2.35
32．<8304> あおぞら銀 　 　　　-713　　　1,543　　 36.23
33．<6503> 三菱電 　　　 　　　-712　　　2,919　　 10.13
34．<6506> 安川電 　　　 　　　-709　　　2,691　　　7.49
35．<1928> 積水ハウス 　 　　　-695　　　1,057　　　7.76
36．<5803> フジクラ 　　 　　　-680　　　2,791　　　3.26
37．<8267> イオン 　　　 　　　-672　　　3,504　　　1.36
38．<7532> パンパシＨＤ　　　　-670　　　4,314　　　4.15
39．<6966> 三井ハイテク　　　　-650　　　2,845　　 26.20
40．<7012> 川重 　　　　 　　　-647　　　3,170　　　6.41
41．<6954> ファナック 　 　　　-644　　　3,139　　　6.33
42．<9104> 商船三井 　　 　　　-639　　　2,764　　　5.79
43．<3861> 王子ＨＤ 　　 　　　-621　　　2,327　　　9.56
44．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-620　　　1,345　　　1.08
45．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-613　　 20,482　　　3.62
46．<4506> 住友ファーマ　　　　-612　　　9,306　　 44.31
47．<6594> ニデック 　　 　　　-594　　 10,411　　 15.97
48．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-564　　　1,746　　　1.14
49．<9502> 中部電 　　　 　　　-563　　　1,027　　　8.11
50．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-548　　　4,301　　　4.40

株探ニュース