　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※2月6日信用売り残の1月30日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,750　　　8,007　　　2.19
２．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-846　　　4,195　　 11.82
３．<2501> サッポロＨＤ　　　　-759　　　　596　　　0.34
４．<285A> キオクシア 　 　　　-498　　　1,254　　　6.84
５．<6857> アドテスト 　 　　　-469　　　1,949　　　2.28
６．<1720> 東急建設 　　 　　　-417　　　　 33　　　8.02
７．<5262> 日ヒュム 　　 　　　-333　　　1,146　　　1.66
８．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-332　　　5,658　　　3.62
９．<4385> メルカリ 　　 　　　-321　　　　931　　　4.48
10．<2871> ニチレイ 　　 　　　-318　　　　731　　　0.36
11．<4681> リゾートトラ　　　　-299　　　　113　　　1.46
12．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-293　　　3,829　　　9.23
13．<2353> 日本駐車場 　 　　　-272　　　　495　　　2.37
14．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　　-264　　　2,878　　 57.82
15．<8267> イオン 　　　 　　　-260　　　2,574　　　1.36
16．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-247　　　　935　　 17.78
17．<7011> 三菱重 　　　 　　　-242　　　2,358　　　8.23
18．<6723> ルネサス 　　 　　　-229　　　　888　　　3.33
19．<5713> 住友鉱 　　　 　　　-204　　　　383　　　8.46
20．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-201　　　1,240　　　4.56
21．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-197　　　　452　　 32.00
22．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-170　　　3,278　　 30.01
23．<5406> 神戸鋼 　　　 　　　-167　　　　425　　　3.83
24．<4755> 楽天グループ　　　　-165　　　1,470　　　9.02
25．<6920> レーザーテク　　　　-160　　　　440　　　6.36
26．<8142> トーホー 　　 　　　-156　　　　 32　　 10.82
27．<3778> さくらネット　　　　-151　　　1,985　　　1.30
28．<8801> 三井不 　　　 　　　-145　　　　385　　　4.48
29．<2678> アスクル 　　 　　　-134　　　　202　　　4.19
30．<8338> 筑波銀 　　　 　　　-134　　　　478　　　9.81
31．<1928> 積水ハウス 　 　　　-133　　　　136　　　7.76
32．<6632> ＪＶＣケンウ　　　　-131　　　　120　　 27.97
33．<3665> エニグモ 　　 　　　-122　　　　548　　　2.32
34．<5707> 東邦鉛 　　　 　　　-121　　　　759　　　2.20
35．<9519> レノバ 　　　 　　　-120　　　　191　　 12.26
36．<4902> コニカミノル　　　　-119　　　　211　　 14.70
37．<8604> 野村 　　　　 　　　-111　　　　876　　 17.80
38．<6925> ウシオ電 　　 　　　-111　　　　 62　　　1.39
39．<6526> ソシオネクス　　　　-106　　　　495　　 15.20
40．<3231> 野村不ＨＤ 　 　　　-101　　　　105　　　7.24
41．<1861> 熊谷組 　　　 　　　-100　　　　155　　　3.56
42．<6098> リクルート 　　　　　-97　　　　168　　 14.67
43．<7381> ＣＣＩＧ 　　　　　　-97　　　　267　　　2.30
44．<4062> イビデン 　　　　　　-95　　　　565　　　5.05
45．<4392> ＦＩＧ 　　　　　　　-94　　　　125　　 10.63
46．<7280> ミツバ 　　　　　　　-87　　　　 63　　 32.05
47．<9628> 燦ＨＤ 　　　　　　　-80　　　　 18　　　8.89
48．<9722> 藤田観 　　　　　　　-80　　　　152　　　0.73
49．<8830> 住友不 　　　　　　　-78　　　　166　　　6.49
50．<5202> 板硝子 　　　　　　　-76　　　　427　　 34.88

株探ニュース