信用残ランキング【売り残減少】 Ｊディスプレ、ＳＢＧ、サッポロＨＤ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※2月6日信用売り残の1月30日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -1,750 8,007 2.19
２．<9984> ＳＢＧ -846 4,195 11.82
３．<2501> サッポロＨＤ -759 596 0.34
４．<285A> キオクシア -498 1,254 6.84
５．<6857> アドテスト -469 1,949 2.28
６．<1720> 東急建設 -417 33 8.02
７．<5262> 日ヒュム -333 1,146 1.66
８．<3656> ＫＬａｂ -332 5,658 3.62
９．<4385> メルカリ -321 931 4.48
10．<2871> ニチレイ -318 731 0.36
11．<4681> リゾートトラ -299 113 1.46
12．<8306> 三菱ＵＦＪ -293 3,829 9.23
13．<2353> 日本駐車場 -272 495 2.37
14．<9432> ＮＴＴ -264 2,878 57.82
15．<8267> イオン -260 2,574 1.36
16．<5016> ＪＸ金属 -247 935 17.78
17．<7011> 三菱重 -242 2,358 8.23
18．<6723> ルネサス -229 888 3.33
19．<5713> 住友鉱 -204 383 8.46
20．<8411> みずほＦＧ -201 1,240 4.56
21．<6758> ソニーＧ -197 452 32.00
22．<9501> 東電ＨＤ -170 3,278 30.01
23．<5406> 神戸鋼 -167 425 3.83
24．<4755> 楽天グループ -165 1,470 9.02
25．<6920> レーザーテク -160 440 6.36
26．<8142> トーホー -156 32 10.82
27．<3778> さくらネット -151 1,985 1.30
28．<8801> 三井不 -145 385 4.48
29．<2678> アスクル -134 202 4.19
30．<8338> 筑波銀 -134 478 9.81
31．<1928> 積水ハウス -133 136 7.76
32．<6632> ＪＶＣケンウ -131 120 27.97
33．<3665> エニグモ -122 548 2.32
34．<5707> 東邦鉛 -121 759 2.20
35．<9519> レノバ -120 191 12.26
36．<4902> コニカミノル -119 211 14.70
37．<8604> 野村 -111 876 17.80
38．<6925> ウシオ電 -111 62 1.39
39．<6526> ソシオネクス -106 495 15.20
40．<3231> 野村不ＨＤ -101 105 7.24
41．<1861> 熊谷組 -100 155 3.56
42．<6098> リクルート -97 168 14.67
43．<7381> ＣＣＩＧ -97 267 2.30
44．<4062> イビデン -95 565 5.05
45．<4392> ＦＩＧ -94 125 10.63
46．<7280> ミツバ -87 63 32.05
47．<9628> 燦ＨＤ -80 18 8.89
48．<9722> 藤田観 -80 152 0.73
49．<8830> 住友不 -78 166 6.49
50．<5202> 板硝子 -76 427 34.88
株探ニュース