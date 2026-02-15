俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、第6話「兄弟の絆」。衆院選の開票速報（8日）に伴う“大河異例の2月休止”を挟み、2週ぶりの放送再開となる。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いが大沢次郎左衛門（松尾諭）にかかった。小一郎（仲野太賀）の機転により、その場の手打ちは免れるが、鵜沼城に残った藤吉郎（池松壮亮）の命が危ない。翌日までに大沢の無実を証明しなければならない小一郎は、調査に奔走しつつ、市（宮崎あおい）に信長への口添えを依頼。しかし断られ、市から信長の“ある過去”が語られる。翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出る…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

戦国武将・佐々成政が初登場。織田信勝の精鋭部隊の一つ「黒母衣衆（くろほろしゅう）」の筆頭に上り詰めた。演じるのは俳優の白洲迅。大河出演は2023年「どうする家康」以来3年ぶり2回目となる。