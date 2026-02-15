「たなごころ」の利用者が作ったテディベア

名古屋市昭和区の就労継続支援A型事業所「たなごころ」で働く障害のある人たちが、捨てられない服をテディベアにリメークする仕事に取り組んでいる。服の縫い目や模様を生かし、かわいらしい顔立ちになるよう型紙の改良を重ねる。運営会社の創業者浅井秀紀さん（45）は「事業を通じ、裁縫など高い能力があることを知ってもらい、当たり前のように障害者が就職できる世の中になれば」と話す。（共同通信＝清水友珠子）

たなごころの利用者がテディベア作りを始めたのは2024年夏。スタッフの男性（46）から、子どもが昔着た服をクマにリメークできないかと提案があり、試作品を完成させた。付き合いのある地元の仕立て店に見せたところ、好評だったことから商品化した。

利用者が1人でミシンなどを使い、25センチほどのぬいぐるみを縫い上げる。服に付いたキャラクターや模様が映えるようデザインし、4着を組み合わせることも。現在、4人が担当し、早い人は3日程度で完成させる。自閉スペクトラム症がある50代の女性はこれまでに15体手がけた。「服がまた新しい形になるのが面白いなと思う」と手応えを口にする。

価格は1体1万2千円。これまでに30体以上の注文を受けた。理解ある地元企業の従業員からの依頼が大半だが、今後はインターネットなどを使い、一般からの注文を増やしたい考えだ。

縫製技能を身に付けた利用者の手芸店への就職や、後継者のいないお直し店の事業承継なども構想している浅井さん。「利用者それぞれが、希望する形で社会とのつながりを持てるよう支援したい」と語った。

テディベアを作る「たなごころ」の利用者＝2025年12月、名古屋市