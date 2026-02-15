ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートのペアSPが、現地時間の15日（日本時間16日）に行われる。

14日に競技会場のミラノ・アイススケートアリーナで公式練習があり、団体でSPとフリーともに1位で日本の銀メダル獲得に貢献した世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が35分間、入念に技や振り付けなどを確認した。練習後は報道陣の取材に応じ「いい準備ができている」と声をそろえた。

SPとフリーの両方を滑った団体から、中6日で迎える個人戦。計画通りの流れで練習などを重ねられており、三浦は「スケートのことで言い合うことはなく…。桃鉄で今、言い合ってます」と笑った。

選手村では人気ゲーム「桃太郎電鉄」をプレーしてリラックスしている2人。この話題になると急にスイッチが入り「この人、本当に良くない」と三浦が木原へ文句を言えば、木原も「（桃鉄の）2年目で（三浦に）ボンビーがついたら“このゲームはもう終わりです”って」と言い合い？に。「激しい戦いをしています」と木原が続けて報道陣の笑いを誘った。

本番直前でも“らしい”やりとりが生まれるのは、何より順調で自然体のままでいられているから。団体に続くメダル、そしてペアで日本勢初の頂点を目指す戦いが始まる。