泣き崩れる平野を励まし話題のジェームズ、続くいい人伝説

日本の戸塚優斗（ヨネックス）が金、山田琉聖（チームJWSC）が銅メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプで、銀メダルに輝いたスコッティ・ジェームズ（豪州）のいい人ぶりが世界中に広まっている。

少年にもやさしい表情を向けた。豪州の公共放送「ABC」がスポーツ専門のインスタグラムで公開したのは、ジェームズの競技後の姿だ。人通りの多い場所で少年に銀メダルをかけ「名前は？ フェリックスか。銀メダルおめでとう。持ってみて」と声をかけている。一緒に記念撮影にもおさまった。この場面を「私たちはあなたのことが大好きだよ、スコッティ・ジェームズ」と題して公開すると、世界中から賛辞が集まった。

「最初から最後までチャンピオン」

「スコッティ、あなたは最高の中の最高だ……本当に謙虚で、私は泣いちゃうよ！」

「アメージング あなたはレジェンドだ」

「素晴らしい。生きる伝説だ」

「だから彼のことが大好きなんだ。正真正銘のレジェンド。真のオーストラリアの宝」

「なんてレジェンドだ」

「A評価の粋な振る舞い」

ジェームズは13日（日本時間14日）の決勝、表彰式後のフォトセッションから姿を消した。泣き崩れる4位・平野流佳（INPEX）のもとへ向かったためだった。戸塚と山田が国旗を背負い、メダルを持ってカメラの前に立つのをよそに、平野のそばで膝をついて背中をさすり、何度も励ますように声をかけた。国境を越えたボーダー同士のスポーツマンシップが話題となっていた。



（THE ANSWER編集部）