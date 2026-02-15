¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¡¢µð¿Í¡¦Ãæ»³¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤ë¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡14Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ë¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¤¬½Ð±é¤·¡¢µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Þ¸¶»á¤ÏÃæ»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÇ¯¤â´èÄ¥¤Ã¤¿Ãæ»³ÎéÅÔ¤Ï¡¢º£Ç¯ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤ë¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï24Ç¯½ªÈ×¤ËÂÇ·â¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é³°Ìî¤ËÄ©Àï¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.265¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤ØÂç»ö¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë