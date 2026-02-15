ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は14日（日本時間15日）、スピードスケート男子500メートルが行われた。新濱立也（高崎健康福祉大職）は34秒46で6位入賞。観客席ではカーリング選手の妻・吉田夕梨花（ロコ・ソラーレ）も見つめる中でのレースだった。

新濱はマレク・カニア（ポーランド）との同組で滑走。インスタートで最後は差し切り、暫定1位タイムで両手をポンポンと叩いた。観客席では2024年5月に結婚した妻・吉田が祈るように見つめていた。

NHKの中継でも紹介され、X上では「新濱選手の奥さん綺麗」「ゆりかちゃん映った！」「気が気でない様子」「ゆりかさん客席にいた」「2人ともオリンピアンのステキなカップルですね」などと注目されていた。

新濱は昨年4月、石垣島での個人合宿でトレーニング中に交通事故に巻き込まれ、救急搬送された。顔面を骨折するなど大怪我。それでも回復し、五輪の切符をつかんだ。「妻の支えがなかったら今はない！ そばに居てくれたから常に前を向いてやってこれた！」とインスタグラムにも記すほど、夫婦の絆は強い。

新濱はレース後「結果というよりも、4年間いろんなことがあった。ここにまず立てたこと、無事にレースを終えられてよかった」と中継インタビューでコメント。「メダルというところに届かなかったので、2030年、もう一回チャレンジしたい思いがある」と4年後を見据えた。



