ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで、あるプレーに違反投球の疑いがかかり物議を醸している。13日（日本時間14日）、1次リーグのカナダ―スウェーデン戦の第9エンド。両チームの口論にまで発展し、世界カーリング連盟（WCF）は声明を発表した。当事者となったカナダのマーク・ケネディは「もっと上手く対処できたかもしれない」と反省を口にしている。

問題の場面は第9エンド、カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた時だ。一度、ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則があったのではないかとして、第9エンド後にスウェーデン側が申告した。これを認めないカナダ側が応酬し、口論に発展。“Fワード”も飛び出した内容が国際中継に入り込んだ。

第10エンド開始直前まで言い合いは続いたが試合は進行され、8-4でカナダが勝利。試合後は握手も交わした。ケネディはカナダ公共放送「CBC」オリンピックの取材に対し「いいか、オスカー・エリクソンは素晴らしい選手だし、俺たちも彼を心から尊敬している。ただ、彼は俺たちが不正行為をして、やってはいけないことをしたと非難してきた。それは全くのhorse****（馬鹿げた話）だ」と放送禁止用語まで使って主張していた。

「CBC」公式Xでは、騒動から一夜明けたケネディのコメントを動画で公開。「素晴らしいことではない。この状況から立ち直るよう頑張るだけだ。正直に言って、あの状況はもっと上手く対処できたかもしれない。人生を通して、誠実さを疑われるようなことがあると、ああなってしまうんだ。僕たちは人間だからね。色々な感情を持つものさ」と反省を口にしている。

怒りの声をあげた自身の振る舞いについて「もっと上手く対処できたのは間違いない。僕はカナダのカーラーにとってロールモデル的な存在だと自負している。だからもし謝罪するなら、僕にもっと期待してくれていたであろう若いカーラーに対してだ。その点については申し訳なく思っているよ」と話した。その一方で「でもあの瞬間は、スウェーデンの対応に苦しめられ、チームメートのために立ち上がったようなところもある。とにかく、この状況から立ち直るのが楽しみだ」と、スウェーデン側からの抗議に対して必要な行動であったともしている。



