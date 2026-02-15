Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズはまもなく正式に発表される見込みですが、その直前に全モデルのスペック情報が流出しました。全体として堅実なアップデートとなっており、劇的な変化は少ないようです。

これらの情報はドイツのテクノロジー情報サイト・Winfutureが公開。それによれば、Galaxy S26標準モデルと大型のS26+モデルは、欧州ではSamsung自社製のExynos 2600チップを搭載し、米国モデルは予想通りSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載するとのこと。最上位モデルのGalaxy S26 Ultraに関しては、全地域でSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用するとされています。

また、全モデルで最低12GBのRAMを備え、S26 Ultraの上位モデルは16GBになるとされており、現行シリーズの構成を引き継ぐ形となるようです。

画面サイズに関しては、S26標準モデルが6.3インチ、S26+が6.7インチ、S26 Ultraが6.9インチとされています。標準モデルのみわずかに大きくなりますが、他のモデルについては変化がありません。

バッテリー容量は、S26が4300mAh（前モデルから微増）、S26+が4900mAh、Ultraが5000mAhとのことです。有線充電はそれぞれ25W/45W/60W、無線充電は15W/15W/25Wに向上しています。

カメラに関しては、Galaxy S26とS26+の解像度は変わっておらず（広角50MP、超広角12MP、3x望遠10MP）、超広角カメラと望遠カメラにおいて最大絞り値が改善され、取り込める光量が増える見通しです。

その一方、Galaxy S26 Ultraでも各カメラの解像度は変わりませんが、すべてのカメラで最大絞り値が全面的に向上（数値が減少）しました。たとえば、メインの200MPカメラは最大f/1.4（前モデルはf1.9）の絞りを実現しています。

今回の情報ではS26 Ultraのプライバシーディスプレイ（のぞき見防止機能）には言及されていませんが、発表イベントでは大きな脚光を浴びるのかもしれません。

