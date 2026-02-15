キレイめ、でも疲れない！【ニトリのN+】毎日でも着たくなる「大人プチプラ服」

きちんとキレイめな装いを目指したいけれど、気疲れしてしまうのは避けたい……。それなら、ぜひ【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】の服を手に取ってみて。大人コーデに品をもたらすキレイめなデザインでありながら、楽な着心地や手入れのしやすさにも期待できる優秀なプチプラ服が揃っているようです。 気負わず毎日でも着たくなりそうな、素敵なアイテムをリコメンド！

1枚でキレイめコーデが完成する主役級ワンピース

【N+】「ランダムドットワンピースレギュラー丈」\4,990（税込）

柔らかなニュアンスカラーに小さなドットを散りばめた上品なデザインによって、1枚でキレイめコーデの軸が整うエレガントなワンピース。公式ECサイトによると「落ち感ある柔らかい素材でしわが目立ちにくい」とのこと。控えめな光沢感のある質感も相まって、さらりと着こなして高見えを狙える一着です。ウエストのギャザー部分はゴムのため、楽な着心地にも期待できます。

ワンツーも華やぐケープ襟ブラウスは手入れも楽

【N+】「ケープ襟長袖ブラウス」\3,990（税込）

肩からケープを重ねたような襟のデザインが、ワンツーコーデの脱無難を手助けしてくれそうなブラウス。シワになりにくい素材のおかげできちんと見えしやすく、オンオフ問わずヘビロテできそうです。ふわりと揺らぐケープ襟は華やぎをプラスするだけでなく、二の腕まわりのカバー役も担ってくれそう。カラーは爽やかなホワイトとライトブルーの2色から。

気負わず羽織れるクラシカルなツイード調ジャケット

【N+】「ツイードジャケット」\7,990（税込）

表情のあるツイード調の素材が大人コーデを品よく格上げしてくれそうなジャケットも、気負わず着られるプチプラで展開中。すっきりとしたノーカラーとコンパクトなシルエットは都会的な印象があり、普段の装いはもちろんオケージョンコーデにも活用できそうです。首まわりからフロントにかけて施されたフリンジが、コンサバに寄りすぎないアクセントに。

クリーンなミドルジレはすっきり見えも手助け

【N+】「ソフトストレッチミドルジレ」\4,990（税込）

ボタンレスでサッと手間なく羽織れて、コーデに奥行き感をプラスしてくれるスタイリッシュなジレ。キレイめな表面感の生地はシワにもなりにくく、コーデのクリーンな印象をキープするのに重宝しそうです。ストンと落ちるストレートシルエットが縦ラインを強調し、スタイルアップを狙えるのも嬉しいポイント！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ