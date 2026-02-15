大人がグッとこなれる『ネイビー』！【GU】40・50代が真似したい「サマ見えコーデ」

ネイビーはきちんと感がありながら、黒よりも柔らかい印象を与えてくれる優秀カラー。季節を問わず使いやすいのも頼りになるポイントです。今回は、そんなネイビーを取り入れた、大人に似合う「サマ見えコーデ」を【GU（ジーユー）】の人気スタッフさんから学びます。

ネイビーパンツを使ったきれいめカジュアルコーデ

【GU】「タックワイドパンツ（ストライプ）」\2,990（税込）

GUの名品アイテムのひとつがこのパンツ。ややゆとりのあるシルエットで体型カバーしやすいデザインながらも、縦ライン強調するストライプとセンタープレスがポイントです。オンオフ使えるキチンと感のあるボトムスなので、シャツやブラウスを合わせたオフィスコーデはもちろん、スウェットやニットトップスを合わせてカジュアルダウンした着こなしもおすすめです。

スウェットセットアップで作る大人カジュアル

【GU】「パフスウェットオーバーサイズプルオーバー」\2,990（税込）、「パフスウェットナロースカート」\2,490（税込）

ネイビーのスウェットアイテムは、カジュアルな中に上品さも感じられるアイテム。縦ラインを強調するナロースカートがすっきり見えを後押ししてくれます。スタッフのKumikoさんは「スポンジのようにモチっとした肌触りで滑らかな表面感で、スウェットなのに上品で高見え」とコメント。セットアップに白Tを挟んで抜け感を加えるのが今っぽく仕上がるポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

