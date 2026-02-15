「応援するわ！」って言ってくれたのに。パートから正社員へ昇格した私を待っていた、先輩の『豹変』
パートで働いていた職場で、正社員への道を目指し始めた知人。そんな中、応援してくれていた先輩が困惑するような態度を取り始めました。知人から聞いたエピソードを紹介します。
パートから正社員に
私は中学生の子どもがいる主婦です。
今までパートで働いていたのですが、中学生にもなると手が離れてきて時間を持て余すように。
と考えたのです。
そこでパートの先輩である年上のBさんに相談。
Bさんは、「いいんじゃない？ 頑張ってみたらいいわよ。応援するわ！」と賛成してくれました。
さっそく私は、上司にも「正社員になりたい」と伝え、正社員登用試験の勉強を開始。
受験勉強以来の必死さで頑張りました。
無事合格
緊張して臨んだ試験でしたが、結果は無事合格。
なんとか正社員になることができました。
私が正社員になったとの辞令が掲示板に貼り出されると、Bさんもそれを見たのでしょう。
さっそく声を掛けてくれました。
「おめでとう！ いよいよ正社員ね」
Bさんはそう言うと、ねぎらうように私の肩を叩きました。
「ありがとうございます！ 頑張ります！」
私はそう答えて、頭を下げたのです。