「応援するわ！」って言ってくれたのに。パートから正社員へ昇格した私を待っていた、先輩の『豹変』

パートで働いていた職場で、正社員への道を目指し始めた知人。そんな中、応援してくれていた先輩が困惑するような態度を取り始めました。知人から聞いたエピソードを紹介します。

パートから正社員に

私は中学生の子どもがいる主婦です。

今までパートで働いていたのですが、中学生にもなると手が離れてきて時間を持て余すように。





「この時間を活かして、正社員として腰を据えて頑張ってみたい」と考えたのです。

そこでパートの先輩である年上のBさんに相談。



Bさんは、「いいんじゃない？ 頑張ってみたらいいわよ。応援するわ！」と賛成してくれました。

さっそく私は、上司にも「正社員になりたい」と伝え、正社員登用試験の勉強を開始。



受験勉強以来の必死さで頑張りました。

無事合格

緊張して臨んだ試験でしたが、結果は無事合格。



なんとか正社員になることができました。

私が正社員になったとの辞令が掲示板に貼り出されると、Bさんもそれを見たのでしょう。



さっそく声を掛けてくれました。

「おめでとう！ いよいよ正社員ね」



Bさんはそう言うと、ねぎらうように私の肩を叩きました。

「ありがとうございます！ 頑張ります！」



私はそう答えて、頭を下げたのです。