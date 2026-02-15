寝ようとすると、『甘えん坊の猫』がそっとお腹の上に乗ってきて…あまりにも愛おしい瞬間に「可愛すぎて涙が出る」「食べたい」と悶絶の声続出
眠ろうとする飼い主さんを邪魔する猫ちゃんがとっても可愛いと話題になっています。投稿は記事執筆時点で3.3万回以上再生され、「これは可愛くて眠れない」「甘えん坊可愛すぎる」といったコメントが寄せられました。
【動画：寝ようとすると、『甘えん坊の猫』がそっとお腹の上に乗ってきて…あまりにも愛おしい瞬間】
飼い主さんの眠りを可愛く阻止！
TikTokアカウント『ラテくん☕️』では、ミヌエットのラテちゃんの日常の様子が紹介されています。
この日、飼い主さんが眠ろうとしていると、ラテちゃんがそっとお腹の上に乗ってきたのだそうです。体を預けるようにして近くに寄り添い、まるで「寝ないで～」とでも言うように、しばらくのあいだ甘える仕草を見せていました。
ラテちゃんはひとしきり飼い主さんに甘えた後は、スヤスヤと飼い主さんのお腹の上で眠ってしまったのだそうです。飼い主さんは、「こんなに可愛いことをされたら眠れない！」と嬉しい悲鳴を上げたのでした。
ラテちゃんの可愛いところがぎゅっと詰まったキュートな投稿でした。
寂しいとおしゃべり！
ほかの投稿では、ラテちゃんと飼い主さんのほっこりするやり取りも紹介されています。
ある朝、パパさんが仕事に出かけたあと、少し寂しそうな様子を見せていたラテちゃん。ママさんの方を見つめながら、小さな声で一生懸命おしゃべりを始めたのだそうです。
「パパ、行っちゃったの」「ちょっとさみしいな」「まだかな」「もう少しお話ししよ？」
そんなふうに気持ちを伝えているかのようなラテちゃんの様子が可愛らしく、ママさんも思わず相槌を打ちながら笑顔になってしまったのだとか。
ラテちゃんのおしゃべり好きで愛らしい一面が伝わってくる、やさしい雰囲気の投稿となっていました。
撫でられるの大好き！
さらに別の投稿では、くつろいだ様子を見せるラテちゃんの姿が紹介されています。
この日、飼い主さんは「猫は鼻からおでこにかけて触られるのが好き」という話を聞き、ラテちゃんで試してみることにしたのだそうです。
鼻先からおでこに向かって、ゆっくりとやさしく撫でていくと、ラテちゃんは次第に目を細め、落ち着いた様子に。しばらく撫で続けているうちに、そのまま眠ってしまったようでした。
ラテちゃんのリラックスした表情が印象的な、穏やかな雰囲気の投稿となっていました。
冒頭の投稿には、「寝なくても睡眠と同じくらいの癒し」「これは可愛すぎる」などのコメントが寄せられ、ラテちゃんの可愛さに癒される方が続出しています。
