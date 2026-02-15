ショコラティエ監修だとッッ！？【ファミマ】ティータイム華やぐ♡「新作スイーツ」

【ファミリーマート】の新商品として1月27日より販売されているのは、ベルギー王室御用達ショコラティエのピエール・マルコリーニ監修の贅沢スイーツ。発売されたのは全7種類で、パン・焼き菓子・アイスなどがあります。どれも品のあるビジュアルと味わいに仕上がっているよう。そのなかから今回は、注目の「新作スイーツ」を紹介します。

ただのショコラシューじゃない！？

ゴツゴツとしたクッキーシュー生地が特徴の「とろけるキャラメルショコラシュー」。見た目からも伝わってくるようなクッキーシューの食感が、いいアクセントになっていそうです。生地の中は、キャラメルソースとショコラクリームの2層仕立てで、奥行きのある味わいが楽しめるように工夫が施されています。甘さだけでなくほろ苦さも堪能できそうな、大人のためのスイーツかも。

香り豊かな紅茶を添えて

「ショコラと洋梨のクレープ」は、薄く焼かれたクレープ生地にショコラクリームとガナッシュ、洋梨をサンドした贅沢クレープ。@ftn_picsレポーターともさんいわく「袋を開けた瞬間に、焦がしバターの香りがあたり一面に」とのことなので、味だけでなく香りまで楽しめるスイーツになっているようです。紅茶を添えて、華やかなティータイムに。

老若男女に愛されるシンプルな味わい

「2層のショコラバウムクーヘン チョコ & プレーン」は、ショコラとプレーンの2層で仕立てたバウムクーヘンにチョココーティングを施した、シンプルな焼き菓子。バウムクーヘン × チョコレートの大人も子どもも夢中になる組み合わせは、誰もが楽しめそうな仕上がりとなっています。シンプルながらも上品なビジュアルは、お茶請けにもぴったりです。

プチご褒美にしたい爽やかなフィナンシェ

ピエール・マルコリーニが「パティシエとして自信作」とコメントしたのが「バニラ香るレモンフィナンシェ」です。フィナンシェ全体にバニラビーンズの粒がたっぷりと散りばめられており、見ているだけでバニラの香りが漂ってくるよう。生地にはレモンゼストが練り込まれており、甘いバニラの香りと爽やかなレモンの酸味を贅沢に堪能できそうです。

一口食べるたびに完成度の高さに驚かされる【ファミリーマート】の「新作スイーツ」。どれも数量限定のため、ピエール・マルコリーニ初監修の商品を買うなら、今がチャンスです。いつものティータイムが贅沢なひとときに変わる、特別なスイーツ体験をぜひ楽しんで。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる