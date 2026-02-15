天気予報の画面にしきりに飛びかかる虎徹くん。夢中で棒を捕まえようとする様子が視聴者を笑顔にさせました。

動画は記事執筆時点で再生回数72.2万回を突破。コメント欄には「可愛くてたまらない＼(^o^)／」「天気予報に集中できない！」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：天気予報を見ていると、猫が『夢中』になって…思わず笑ってしまう『可愛すぎる瞬間』】

天気予報は遊びの時間

TikTokアカウント「kotetsu_kuroneko」に投稿されたのは、テレビに夢中な猫の動画。黒猫の虎徹くんが大好きなのは、テレビの天気予報。台風が接近中のこの日、気象予報士が棒を使って台風情報を説明していたんだとか。

虎徹くんは身を乗り出して画面に顔がつくほど張り付き、棒に狙いを定めていたそう。台風の予報円に沿って棒が円を描くと、棒を追いかける虎徹くんもぐるり。虎徹くん自身が台風になったかのように回転する様子に、思わず笑ってしまいます。

捕まえるまで諦めない猫

どうにかして棒を捕まえようと前足で押さえますが、いかんせん棒は画面の中。何度トライしても触れません。

そのうち気象予報士は棒を持って画面の外へ。それでも諦められない虎徹くんは気象予報士が出て行った方を見ながら伏せて、再び出てくるのを待っていたそう。こんなに可愛い行動をとる猫が家にいたら、ずっと猫の方を見てしまって天気予報に集中できなさそうです。

華麗なブロック

テレビ画面の動きが大好きな虎徹くん。別の動画ではバレーボールに夢中になる様子も紹介されています。

テレビ画面では試合が白熱中。その様子を真剣に見つめていた虎徹くんは、アタックのタイミングに合わせてボールめがけてジャンプ！ブロックを決めていたんだとか。

ボールが飛んでくる方を予測していたようなあまりにもタイミングの良いジャンプ。運動神経抜群な虎徹くんのナイスブロックに、見ているこちらも思わず手を叩いてしまいます。

話題になった動画には「一緒に回ってて可愛い」「ねこ台風！」と、台風のように回ってしまう虎徹くんの行動に夢中になった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「kotetsu_kuroneko」では、まんまるの目が可愛らしい虎徹くんの癒し溢れる日々の様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

