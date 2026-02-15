広島がホームで岡山と対戦した

サンフレッチェ広島は2月14日、J1百年構想リーグ第2節でファジアーノ岡山と対戦し、1-1で引き分けた末、PK戦で勝利した。

試合前には広島サポーターが圧巻のコレオを披露し、最高の雰囲気を作り上げるなか、「こんな凄いのになってるなんて……！」などが注目を集めている。

試合は前半10分、左サイドからのコーナーキックをMF江坂任にコントロールショットで決められ、序盤から1点を追う展開となった。しかし、前半アディショナルタイムにFWジャーメイン良がゴールを決め、同点に追いついた。

広島はボールを握りながらも岡山の守備陣を崩し切ることができず、シュート数は9本にとどまった。それでもPK戦では、日本代表GK大迫敬介が圧巻のセーブを披露。PKスコア5-4で勝利し、勝ち点2を積み上げた。

そのなかで、試合前に広島サポーターが披露したコレオが大きな注目を集めている。ホームスタンドでは紫と白のフラッグが揺れ、「FORZA VIOLA」の文字が浮かび上がった。「こんな凄いのになってるなんて……！」「紫の魔法がかかってた」「かっこいい」「素敵なコレオ」などのコメントが寄せられ、話題となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）