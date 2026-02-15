ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で2日連続でライブBP（実戦形式の打撃練習）を行い、二塁打を2本放った。練習後、メディアの取材に応じ、15日（日本時間16日）のキャンプインに向けての心境を語った。

今月8日（同9日）からキャンプ施設で練習を継続。新天地では当初は緊張したが「チームメイト、スタッフ、コーチ、すごくいい人ばかりで。今はもう慣れましたし、やりやすく、楽しくやってます」と笑顔で振り返った。コミュニケーションについては「拙い英語ですけど、なんとか伝えようとして。ジェスチャーしながら頑張ってます」と話した。

入団時に話題になったのが、クラブハウスに温水洗浄便座（ビデ）を導入することを希望し、球団が即決したこと。「チームメイトにビデの素晴らしさを伝えました。環境にもいいし」と快適さに加え、トイレットペーパーの消費を抑えるエコの一面も紹介。「お腹痛くなって試合に出るっていうの嫌なんで、やっぱりスッキリさせたいなっていうのもありますし。日本では当たり前に使ってたんで、あった方がいいなと思って、エージェントに言いました」と背景を明かした。

導入は現状、本拠の球場だけでキャンプ施設にはない。「携帯用を持ち歩いて。宣伝しといてください。スポンサーお願いします。TOTOさんとか」と笑顔で話し、報道陣の笑いを誘った。

入団後はロッカーの自身のネームプレートに「MUNETAKI MURAKAMI」と誤植があり、それをストーリーズに投稿したことでも話題を呼んだ。「いやもう、ジョークだから。あれは僕、結構おもしろいかなと思って投稿したんで。球団批判じゃないですよ」と笑顔も周囲の爆笑も止まらなかった。