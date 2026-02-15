昨年5月の夏場所後に大相撲の第75代横綱に昇進した大の里（25＝二所ノ関部屋）の昇進披露宴が14日、東京都内のホテルで開かれ、木原稔官房長官や日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）ら約2000人が出席した。

大の里は史上最速13場所で横綱に昇進したが、その後4場所で優勝は1回。昨年九州場所は途中休場。1月の初場所も10勝に終わった。

冒頭で八角理事長が「これからが正念場。重圧をはね返す方法は稽古しかない。稽古も横綱だと言われるようにやってほしい」と激励。大の里も「一場所一場所が勉強だと思う。今後も稽古に精進し、横綱として力士の模範になるよう努めてまいります」と決意を示した。

師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）も昇進披露宴を開いた会場で昨年2月に大関昇進披露宴を開き、その後2場所連続優勝を果たし横綱昇進につなげた。「これで弾みをつけて頑張りたい。まずはしっかり準備をして、初日に間に合うように、準備と稽古を積んで頑張っていきたい」。二所ノ関親方も「もっとじっくり上がっていく予想だったけど、まさか2年連続で（昇進披露を）やれるとは。常に優勝争いに絡んでほしい。あしたからまたギアを上げてやらせようと思う」と期待した。