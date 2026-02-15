◇侍ジャパン宮崎キャンプ2026（14日〜24日）

野球日本代表・侍ジャパンの春季キャンプが14日から宮崎でスタート。巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんもキャンプ地に駆けつけ、選手たちにエールを送りました。

グラウンドに上がると拍手で迎えられた松井さん。「今回は井端監督のご厚意で。井端監督が就任した時からどこかで顔を出してくださいとお願いされていた」と井端弘和監督の要望に応えた形だと明かしました。

続けて「これから皆さんのマイアミまでの道のりが素晴らしいものになることを祈っていますし、皆さんの野球人生で素晴らしい思い出として残る期間になる」と、新たなスタートを切った選手たちにメッセージを送りました。

松井さんは井端監督の1学年上で、高校時代には甲子園で対戦。プロ野球でも、松井さんが巨人でプレーしていた時代に井端監督は中日でプレーしており「当時は他球団同士で交流することなかったんですけど、こういうご縁がありまして」と関係性を説明するシーンもありました。

「皆さんの周りをうろちょろしているので気軽に声をかけてください。是非頑張ってください」とWBC2連覇へ向け歩み始めた選手たちにエールを送っています。