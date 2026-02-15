「お父さんとの悔し涙にもらい泣き」逆転許し涙の銀メダル…SNSに反響続々「父親と抱き合うシーンは泣けた」【冬季五輪】

二階堂蓮が銀メダルを獲得。悔し涙を流した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルが現地時間2月14日に行われ、二階堂蓮が銀メダルを獲得した。今大会は3つ目のメダルとなり、個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得している。

二階堂は1本目に140メートルのビッグジャンプを飛ぶと、2本目は136.5メートルにとどまり、直前にスロベニアのドメン・プレブツがヒルサイズを超える141.5メートルを飛んでおり、逆転を許すと、悔しそうな表情を浮かべた。

競技後は父親の学さんと抱き合って涙した二階堂。SNS上では「父親と抱き合うシーンは泣けた」「悔しいだろな」「二階堂蓮の銀は努力と才能の結晶」「お父さんとの悔し涙にもらい泣き」「二階堂蓮選手とお父さんの関係性が素敵！」「悔しいよね…悔しい… 必ず次に繋がる」と、大きな反響が寄せられた。

