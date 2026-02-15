【SVリーグ】東京グレートベアーズ 1ー3 ジェイテクトSTINGS愛知（2月14日・男子第14節）

【映像】イケメン俳優が“変顔”目隠しで面白チャレンジ

イケメン人気俳優が“やや変顔”なアイマスクで目隠しチャレンジを披露。「目隠しの柄w」などのツッコミも聞かれたが、「おっしいいいい」「面白いこれww」などの反響も相次いだ。

2月14日に大同生命SVリーグ男子の第14節が行われ、東京グレートベアーズとジェイテクトSTINGS愛知が対戦。中継内での試みが話題を集めた。

人気漫画が原作のハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』の黒尾鉄朗役や、『ウルトラマンオメガ』の主演・オオキダソラト役を務めたことでも知られる人気イケメン俳優・近藤頌利がゲスト解説として登場。この日はバレンタインデーということもあり、中継内で「ハートにアタック！目隠しチャレンジ」という独特な企画が展開された。

“変顔”目隠しでの面白チャレンジは失敗に

アイマスクをしたまま、天井に吊るされた“ハート型の風船”をスパイクする内容で、見事にアタックできたら視聴者プレゼントが当たるという中でその一振りに注目が集まったが……近藤が勢い良く飛び跳ねて振った右腕はなんと空振りしてしまったのだ。

これには本人も思わず大爆笑。イケメン俳優が、“変顔アイマスク”をしたまま全力スパイクして空振りするというシュールな絵面は、スタジオの笑いを誘っていた。このシーンを目撃したファンも、ABEMAのコメント欄で「目隠しドキドキ」「目隠しの柄w」「おっしいいいい」「面白いこれww」とコメントするなど、大盛り上がりの様子だった。

近藤は、高校時代に強豪校のエースとして春高バレーで大阪府予選ベスト4まで勝ち進んだ競技経験者であり、その分、期待の高まるシーンの“失敗”が際立つ結果となった。

なお、試合中はゲストでありながら、経験者ならではという視点でのコメントも多く、ファンもSNSで「頌利くんコメントうんまい」と称賛する声が挙がっていた。

注目の一戦は、ホームの東京GBがセットカウント0―2から1セットを奪い返したものの、STINGS愛知が巧みなゲームメイクで主導権をにぎり、1ー3で試合終了。東京GBは前節からの連勝とはならず、逆にSTINGS愛知は連敗を3でストップした。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）