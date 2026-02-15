BLACKPINK・ジェニー、アンダーウェアのチラ見せが刺激的！タンクトップ1枚で見せた無限の魅力

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーがシンプルな服をスタイリッシュに着こなした。

去る2月14日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。

【写真】もはや履いてない？ジェニーの“露出ファッション”

キャプションには、写真家タイレル・ハンプトンのアカウントをタグ付けし、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ファッションブランド「Calvin Klein（カルバン・クライン）」の秋冬コレクションショーへの参加を準備するジェニーの様子を捉えたものである。彼女は、同ブランドのグローバルアンバサダーを務めている。

（写真＝ジェニーInstagram）

写真のなかのジェニーは、白色のタンクトップにジーンズといういたってシンプルな服装を自分ならではのスタイルで着こなしている。また、シャツを着用した写真では、細長い形の黒縁眼鏡でまた違った魅力を披露している。

投稿を目にしたファンからは、「ホットすぎ」「バレンタインの贈り物だ」「カルバン・クラインが最も似合うのは彼女だ」といった反応が寄せられていた。

なお、ジェニーが所属するBLACKPINKは、来る2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』でカムバックする予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。