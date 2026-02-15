冬に行きたい「青森県の滝」ランキング！ 2位「乳穂ヶ滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
深い雪と澄んだ空気に包まれる青森県の冬。厳寒の地だからこそ出合える滝の風景は、静けさと力強さを併せ持ち、訪れる人の心を強く惹きつけます。雪に覆われた渓谷や凍てつく岩肌を流れる水は、非日常の時間を演出してくれる存在です。
All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「青森県の滝」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「完全凍結することで巨大な氷柱になり、冬だけ現れる氷瀑は圧倒的な存在感です。津軽の厳しい寒さが作り出す幻想的な自然美が魅力です」（60代男性／神奈川県）、「幻想的で素晴らしいから」（20代男性／青森県）、「氷瀑まつりが開催され賑わう。巨大な氷柱や氷壁のような結氷は冬の見もの」（30代女性／島根県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「奥入瀬渓流の中でも最大の規模を誇る滝で、冬にはその豪快な流れが氷に包まれる氷瀑の姿が見られるからです」（20代女性／大阪府）、「奥入瀬渓流の雪景色と凍り付いた滝の絶景が見られそうだからです」（40代女性／青森県）、「友人が迫力があってとてもきれいな場所をいっていたから」（40代女性／福岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：乳穂ヶ滝／46票2位は「乳穂ヶ滝（におがたき）」でした。西目屋村にある乳穂ヶ滝は、冬になると滝全体が氷結し、巨大な氷柱のような姿を見せることで知られています。岩壁から垂れ下がる氷の造形は圧巻で、ライトアップ時には幻想的な雰囲気に包まれることも。厳冬期ならではの迫力ある景観が、多くの支持を集めました。
1位：銚子大滝／47票1位は「銚子大滝」でした。奥入瀬渓流を代表する名瀑・銚子大滝は、幅約20mにわたって豪快に流れ落ちる姿が特徴です。冬は周囲の森が雪に覆われ、水量豊かな滝とのコントラストが際立つ風景に。部分的に凍結して氷瀑となり、流れが残る水の力強さが印象的で、青森の冬景色を象徴する存在として多くの票を集めました。
