デザインと技術で示したスバルの挑戦作

自動車メーカーの個性は、市販車だけでなくコンセプトカーにこそはっきり表れるものです。

実用性やコストといった制約から解き放たれたとき、メーカーが本当に描きたい未来像が見えてくるからです。

スバルが2003年のジュネーブモーターショーで発表した「B11S」も、まさにそうした一台でした。

普段のスバル車のイメージとは少し違う、どこかヨーロッパ車を思わせる雰囲気をまとい、多くの来場者の関心を集めたのです。

B11Sは、スバルが自社デザインの将来性を世界に示すことを目的に開発されたコンセプトカーでした。

企画段階から当時の社長が関わり、デザイン部門出身として初めて執行役員に就いた杉本清氏がプロジェクトを率いるなど、社内でも特別な位置づけのモデルだったことが分かります。

単なるアイデアスケッチではなく、ブランドの方向性を示す「メッセージ」として作られていたのです。

エクステリアは、スバルの掲げる「個性・革新・勇気」という考え方を形にすることを意識し、全体的に流れるような曲線で構成されていました。

なかでも目を引くのが、逆三角形を思わせる「スプレッドウイングスグリル」です。これはジェットエンジンの吸気口と翼の広がりをイメージしたもので、航空機にルーツを持つスバルらしさを象徴するデザインだといえます。

一方で、その姿は盾型グリルで知られるイタリア車ブランド「アルファロメオ」を連想させる面もあり、結果として国籍を超えたエレガントさを感じさせるフロントマスクになっていました。

後にアルファロメオ出身のデザイナーがスバルに加わっていますが、このグリルの発想とは直接の関係はなかったとされています。

ボディは4ドアクーペのスタイルで、サイドドアには観音開きが採用されていました。センターピラーの存在感を抑えることで開口部が広くなり、後席への乗り降りがしやすくなるだけでなく、室内空間を実際以上に広く見せる効果も狙っていたそうです。

ルーフにはスモークガラスのグラスルーフが使われ、強い光をやわらかく取り込みつつ、ブルーを基調としたインテリアの質感を引き立てる工夫が施されていました。ショーカーでありながら、使い勝手や居心地にも目が向けられていた点が印象的です。

パワートレインには、スバルの象徴ともいえる水平対向エンジンが搭載されました。開発中だった6気筒ユニットにツインターボを組み合わせ、最高出力は400ps級と発表されています。

トランスミッションは5速ATで、駆動方式にはシンメトリカルAWDを採用し、高出力を受け止めながら安定した走りと素直なハンドリングを両立させる構成となっていました。

結局、B11Sがそのまま市販化されることはありませんでした。しかし、このクルマで示された考え方や技術の方向性は、その後のスバル車にも受け継がれていきます。

派手な存在に見えながら、実はブランドの核を改めて示した一台だったという点で、B11Sは今でも語る価値のあるコンセプトカーだと言えるでしょう。